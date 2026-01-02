綜藝天王吳宗憲宣布3月台北開唱 神秘嘉賓瘋傳是她
【緯來新聞網】綜藝天王吳宗憲暌違8年再次舉辦個人演唱會，宣布將於3月29日登上台北國際會議中心舉辦「2026臭男人演唱會」，消息一出立刻引爆粉絲暴動，直呼：「終於等到憲哥回家開唱！」
吳宗憲將於3月舉辦暌違近八年的大型個人演唱會（圖／容易文創提供）
吳宗憲擁有多首代表作，從《是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我》、《真心換絕情》、《你比從前快樂》到《屋頂》，橫跨綜藝與音樂世代的經典金曲，陪伴無數人成長。他多年未在台北舉辦售票演唱會，讓這次回歸更顯珍貴。笑說：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」
吳宗憲臭男人演唱會公布神秘嘉賓，網路瘋傳可能是溫嵐。（圖／東西文娛、星樂全球提供）
演唱會將找來好搭檔康康擔任演出嘉賓，綜藝火花加上音樂實力，預料將會是笑聲與掌聲齊飛。主辦單位也表示，演出內容將融合音樂、段子與驚喜橋段，打造只屬於吳宗憲的「臭男人宇宙」。此外，官方也釋出神秘嘉賓圖，悄悄傳出神秘嘉賓可能是天后「温嵐」。提及溫嵐，網友預想兩人過往多次合作、默契十足，若真在台北同台合體，勢必掀起全場大合唱，即便目前消息尚未證實，已讓粉絲瘋狂敲碗：「希望是真的。」
吳宗憲「2026臭男人演唱會」台北演唱會將於3月29日登上台北國際會議中心開唱，門票將於1月18日於KKTIX網站及全台全家便利商店開賣，票價分為3980元、 3280元、2680元、1880元、愛心票1990元。
