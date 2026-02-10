綜藝天王胡瓜除夕夜獨家在民視！準備10萬元鉑金包大贈獎給鄉親

娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

2026《民視第一發發發》第三段「明星運動會」單元，由胡瓜、阿翔、籃籃、郭忠祐以及賴慧如主持，日前到明倫三聖宮將近千坪廣場的場地，邀請到來賓董至成、余思達、鄭楠鐘、短今、宮美樂、鄭熙靜、宜芳、胡祖薇、許得寪、ROCK來到節目中一起熱鬧迎馬年。

桃園明倫三聖宮

節目一開始民視團隊致贈上亞洲電視大獎獎盃，慶祝主持群勇奪「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎，讓台灣綜藝全面在國際發光，獎盃一拿出現場滿滿感動全場歡聲雷動，綜藝天王胡瓜帶領主持群感謝全世界的觀眾，與往年一樣拿出100個鉑金包(紅包用金色袋子)總價值十萬的現金，發給現場努力過關的來賓與鄉親，也預告會在《民視第一發發發》臉書粉絲團贈送讓大家當開工錢母迎馬年。

綜藝天王胡瓜除夕獨家在《民視第一發發發》





第一關「駿馬奔騰來闖關」五戰三勝制，一男一女為一組，哨聲響起後參賽者須穿過五個關卡並闖過六將，終點放有鐘，先敲到者獲勝。

董至成背宮美樂立即臉朝下摔在墊子

綜藝天王胡瓜點名最資深的董至成示範第一關，要當赤兔馬揹一位「貂蟬」，正當大家看向美女來賓短今、鄭熙靜、宜芳、胡祖薇..等時，胡瓜牽出「目測體重85公斤」的宮美樂，來宣傳「豆腐媽媽」的宮美樂越過眾美女開心問：「我是貂蟬？真的可以嗎？」，話說完一躍就跳上董至成背上，只見董至成臉朝下摔在墊子上，讓一旁的胡瓜質問董至成怎麼這麼虛弱嘴都發白，被大家拱下場去試試看時，胡瓜心虛想「落跑」被大家擋住，左看右看還問能換一位「貂蟬」嗎？硬著頭皮上場時，宮美樂一跳就讓胡瓜瞬間臉朝下摔上軟墊，還被玩具關刀敲到臉，一臉呆又痛的胡瓜讓全場笑聲連連。

宮美樂一跳胡瓜瞬間臉朝下摔上軟墊

接下來的高體能的「駿馬奔騰來闖關」郭忠祐與來賓競爭不相上下，在衝破紙門時連續撞錯門，鍥而不捨的他急起直追，讓全場看得超過癮。

以及高台上跳繩的走過平台的「遊移遊戲」余思達、鄭楠鐘…帶領下率先高台跳繩過關，短今、宜芳卡關連連看得一旁鄉親都緊張起來，短今甚至一邊尖叫一邊跳，讓胡瓜以及主持群看得好氣又好笑。

余思達

還有與鄉親互動最受歡迎的「擲筊舞蹈大賽」以及「獎金爽爽送」，鄉親媽媽不按牌理出牌拿著筊一直跳舞都不擲出，讓全場傻眼連忙阻止，以及在有機關的箱子要抽千元鈔，一拉板子變成百元鈔，氣得鄉親媽媽怒喊誰作弊誰就肚子痛，超認真的翻臉讓全場笑瘋。

