綜藝天王胡瓜《下面一位》，最新一集邀請到百萬Youtuber阿翰.竟要和胡瓜開房間…

阿翰（右）近日在《下面一位》與胡瓜（左）相見歡。（照片／《下面一位》提供）

綜藝天王胡瓜開設Youtube《下面一位》，最新一集邀請到百萬Youtuber阿翰，用房東阿姨的角色相見歡，邊遊湖觀賞風景，邊看房子。

胡瓜問怎樣才能租到便宜房子，阿翰說.要開房間…胡瓜被逗笑到不行，阿翰馬上說，是要要開房間開會！說九天玄女，立刻開嗆胡瓜書讀太少了…現在誰還敢喊胡瓜「胡自雄」？ 只有他--阿翰！ 講話沒大沒小的阿翰，(其實胡瓜和的阿翰爸爸年紀一樣大)，阿翰也和胡釋安年紀相仿，相當投緣，胡瓜透露自己閒暇時刻很喜歡看阿翰的影片，覺得相當療癒，更是早在多年前就私訊阿翰希望合作。 胡瓜認為很多時候是回答的藝術，人家講到他「過氣」，會謝謝稱讚，認為「沒有紅過，哪來的過氣」，正向思考也讓阿翰非常佩服，不過阿翰也不改幽默性格開玩笑補槍，「真的！五月天真的很紅！」

阿翰念的是動畫系，怎麼會走上模仿這條路，阿翰透露會開始模仿是學生時期學某位老師的聲音逗班上同學開心，一直到現在認為和專業度沒有關聯，對他來說就是一種發洩和好玩，也因為自己沒有長喉結，音頻高低有很大的自由度，也切換自如。而他自己最喜歡阮月嬌，因為這個角色讓他不用思考就可以說話，甚至可以用這個角色和胡瓜對談三個小時都沒問題也不會累。

切換角色看似非常游刃有餘，其實也常遇到拍片低潮，在出道第一天時就覺得自己總有一天會被淘汰，所以每天都提心吊膽，剛開始也享受被人群認出的感覺，後期卻感到害怕，這也成為他搬回花蓮居住的原因之一。胡瓜則分享自己沒有形象，過去出門也曾包緊緊，卻還是被民眾認出，索性毫無掩飾得出去，遇到民眾就親切和大家打招呼。

而從台北搬回花蓮後，阿翰才發現自己真心愛這片土地，一直繃緊的神經也慢慢放鬆，開始有更多能量創作。看似有自信的他，其實非常在乎粉絲留言，認為粉絲進入留言區給予誇獎鼓勵和支持，這件事情不是義務但卻願意為了他做這件事情，令他覺得非常感動，所以至今都還是會親手回覆留言。