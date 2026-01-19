「綜藝天王」胡瓜新年願望曝光！大咖名師現場指導增進英文能力

補教名師賴世雄（右）教導胡瓜到餐廳的一些基本用語。（下面一位提供）

綜藝天王胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，每每播出都會掀起許多討論度。最新一集播出胡瓜2026年的新年新願望，胡瓜透露自己主持節目非常多年，常常跑外景的關係，身體累積了許多大小傷，也因為長時間在外，需要維持長久的體力，於是他常常鍛鍊自身，分享平常工作結束都會運動一小時到70分鐘，希望增強身體的續航力。

第二個願望是想要學會使用3C，胡瓜化身胡同學，跟著一群銀髮長輩學習自拍，馬上一點就通，被頻頻稱讚姿勢相當標準，胡瓜坦言自己從沒學過相關技巧，受益良多。接著到戶外學習全景模式拍攝，胡瓜變成模特讓大家練習拍攝，擺出五個俏皮姿勢，活潑樣子相當可愛。

胡瓜（中）開心跟外國人暢談。（下面一位提供）

最後希望學會的是語言能力，自己沒能實現的願望讓小孩完成，

在餐廳門就主動和外國人搭話，即便不擅長但身為社牛人，胡瓜主動出擊和對方暢談，也被稱讚英文講得不錯，讓胡瓜更勇於開口說英文。

胡瓜分享剛出道時曾經到美國，肚子餓時到麥當勞門口看著菜單想要點餐，但無奈自己不會講英文，遲遲不敢開口，於是就餓著肚子離開了，這件事一直在他心中留下一個遺憾。後來邀請到補教名師賴世雄教導胡瓜到餐廳的一些基本用語，胡瓜學習後馬上上陣，學習用英文點餐，也成功向鄰桌搭訕，胡瓜用英文交到好友，對他來說成就感滿滿。

