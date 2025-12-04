《綜藝新時代》慶功楊繡惠突崩潰！ 驚聞出國「挑戰一計畫」嚇到激吻阿翔

四季線上／陳軒泓 報導

由阿翔、籃籃、楊繡惠主持的《綜藝新時代》跑透全臺灣探索各地景點，節目歷經三度改版，帶給觀眾耳目一新的精彩內容，而上週播出收視開紅盤，創下近期以來最多觀眾收看的紀錄，同時穩坐全國同時段的收視冠軍，今（4）日團隊前往桃園錄影，趁著空檔舉行慶功儀式，該集來賓也提前曝光，邀請到韓籍啦啦隊女神南珉貞二度登上節目，一同為此事慶祝喝采，更和籃籃大玩親密的嘴對嘴互動，引發全場沸騰。

籃籃、南珉貞親密互動嗨翻全場（圖／翻攝綜藝新時代FB）

節目帶領觀眾體驗各地有趣事物，阿翔回想上週播出在台南白河的造訪行程，其中坐繩索從高處下滑拜觀音的體驗令他印象深刻，面對不同的挑戰也讓楊繡惠忍不住在直播面前哭喊，以前不敢做的事情都在節目中做了，無論上山下海自己都拼了這條老命，阿翔則笑說謝謝她的害怕讓節目更加精彩。

廣告 廣告

《綜藝新時代》播出新集數創近期收視新高

慶功當下阿翔透露近日將前往韓國錄影，他也向楊繡惠提出坐滑索挑戰的邀約，結果楊繡惠一聽嚇得趕緊拒絕，而製作團隊特地準備棒棒糖慶祝收視「好棒棒」，還當場起鬨二人嘴對嘴互吃同一支，楊繡惠一臉嫌棄說能不能找「新鮮」一點的人，阿翔則拋出選擇題，逼她在吃棒棒糖和韓國滑索挑戰之間做抉擇，結果楊繡惠毫不猶豫就衝向阿翔吃下他含著的棒棒糖，二人貌似激吻的瞬間全被鏡頭拍下，震驚所有人，也逗得全場哈哈大笑。

阿翔被楊繡惠突如其來的舉動嚇壞（圖／翻攝綜藝新時代FB）

【看更多】

《超級冰冰Show》歌手們都去演戲！白冰冰子弟兵砸百萬 暖心計畫曝光

才傳車禍休養！顏曉筠冒險「高空國標」畫面曝光 挑戰極限被讚好勇敢

胡瓜發豪語要送房！籃籃挑戰「破郭忠祐紀錄」 結果出爐全看傻：成功了！

【頻道熱播】每週五晚間10點15分《綜藝新時代》民視線上同步播出

全新精彩內容回顧！顏曉筠「空中國標秀」好驚豔▶️立即觀看





更多四季線上報導

嚴立婷《姊妹亮起來》自曝籃球糗事！打球太過激動衛生棉「散落一地」

戲劇硬漢王中皇脫了!《姊妹亮起來》大秀腹肌！公開「最強菜單」

胡瓜、徐乃麟節目同台開嗆！「王見王」意外翻車他嘆：沒臉待在電視圈