《綜藝玩很大》前進加拿大 憲哥也要闖關喊「被騙」

記者周毓洵／臺北報導

實境節目《綜藝玩很大》迎來第11週年，節目足跡橫跨非洲、歐洲、亞洲、大洋洲，這次更首次踏上美洲版圖，前進加拿大，替節目寫下象徵性的世界冒險里程碑。主持群吳宗憲、KID、小鐘、阿部瑪利亞、JUDY、孟潔與無尊一抵達當地，就被城市濃厚的文化氣息與如詩如畫的楓葉景色驚艷，直呼像走進一幅金色風景畫。

《綜藝玩很大》製作單位特別安排水上飛機體驗與輕鬆行程，讓成員們忍不住「集體許願」希望別上關卡，喊話：「這集主題應該是愜意漫遊加拿大吧？快讓我們享受吃喝行程！」一行人邊欣賞美景邊大啖當地美食，甚至忙到說不出話。小鐘還搞笑感謝製作人「設計天使等級的關卡」。

然而真正的反轉在正式開始比賽後！為歡慶11週年，本次加拿大篇首度以黑、黃、紅3隊競爭，製作人更突然宣布吳宗憲必須加入戰隊下場闖關。憲哥聽到瞬間崩潰吶喊「都騙我！」直說原本被承諾能來加拿大好好享受，結果不但沒休息到，還要「下海」玩遊戲。不過憲哥也隨即展現好體力，自豪透露每天早上起床都深蹲200下，是他維持「一條龍」活力的秘方。