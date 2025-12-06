《綜藝玩很大》赴加拿大慶11周年 吳宗憲崩潰大喊被騙了

吳宗憲得知自己要下場闖關時，立即崩潰大喊「被騙了」。（圖／綜藝玩很大提供）

《綜藝玩很大》迎來光榮的第11周年，吳宗憲帶領KID、小鐘、阿部瑪利亞與JUDY、孟潔、無尊，一起前進美洲的加拿大。一抵達這座漂亮的城市，大夥兒就讚嘆這裡充滿了濃厚的文化藝術氣息。JUDY更是少女心爆發，直說：「好想進去咖啡廳一下擺拍。」最吸睛的當然是絕美的楓葉，眾人走在金色的落葉之上，彷彿走進了風景畫像中，美得讓人心醉。

製作人這次特別安排了水上飛機的獨特體驗，讓客家一哥小鐘都忍不住許願，對著製作單位大喊：「如果來到這裡都不要玩關卡闖關該有多棒，這集的主題應該是愜意旅行漫遊加拿大啦！讓我們來這邊好好享受吃東西。」

在正式關卡開始之前，阿部瑪利亞先享用了當地美食。（圖／綜藝玩很大提供）

在正式關卡開始之前，阿部瑪利亞先享用了當地美食。客家一哥小鐘大讚：「在這麼美的橋旁邊，又有美味美食在前，真的是非常享受的！」他還發揮搞笑本色說：「這關卡誰設計的？真的是很感謝他！比起一般緊湊的拍攝行程，真的是特別不同的待遇，我這次來對了真的。」

這次的加拿大之旅，製作人宣布吳宗憲加入戰隊，當得知自己要下場闖關時，他立刻崩潰大喊：「都騙我！」原來在出發之前，製作人跟他說：「憲哥到加拿大讓你好好享受。」結果休息沒享受到，反而要「下海」闖關玩遊戲，讓他忍不住大喊上當了。不過，憲哥隨後也大讚自己的體力好，透露自己身體「一條龍」的秘訣就是早上起床立即深蹲200下。請鎖定中視周六晚間10點、三立都會台周日晚間8點播出的《綜藝玩很大》。

