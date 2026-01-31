《綜藝玩很大》超級媽媽發威！要彭小刀坐下 他超聽話全場笑翻

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／綜合報導

《綜藝玩很大》本周大隊前進馬來西亞文冬，由於先前在韓國京畿道以及桃園的賽事，黑隊一路慘敗，讓吳宗憲忍不住調侃這根本逃脫不了連敗魔咒。為了終止連敗噩夢，黑隊班底彭小刀信心滿滿聲稱經過調整後，派出「超級媽媽」貝童彤與徐小可，以及才子蔡旻佑助陣，準備挫挫黃隊隊長KID的銳氣。而黃隊則由KID帶領阿喜、大文與葛兆恩迎戰。

徐小可叫彭小刀坐下，他超聽話。（圖／綜藝玩很大提供）

兩位「超級媽媽」貝童彤與徐小可展現了強悍的戰力，讓KID帶領的黃隊倍感威脅。在味覺考驗的關卡中，貝童彤發揮「媽媽舌」的功力，試吃後立刻答對題目，展現十八般武藝精通的實力。而在「大風吹」搶答關卡時，場面更是爆笑。正當彭小刀還搞不清楚狀況時，徐小可突然拿出媽媽的威嚴發號施令，大喊一聲要他坐下壓住答案卡。沒想到彭小刀竟然像個聽話的孩子，瞬間乖乖撲倒在地，讓現場所有人笑翻，隊員們更忍不住驚嘆：「千萬不要惹媽媽不開心！」

儘管黑隊號稱「菁英」，但彭小刀卻意外成為遊戲中的「豬隊友」。在闖關過程中，狡猾的KID使出心理戰，故意對著正在奔跑的彭小刀大喊：「刀哥，你接力棒忘了拿！」沒想到彭小刀竟然信以為真，真的停下腳步檢查，頓時浪費了寶貴的時間。旁邊的隊友見狀崩潰大喊：「不要理他，他在騙你！」《綜藝玩很大》中視周六晚間10:00、三立都會台周日晚間8:00、 《綜藝玩很大》YouTube 周一晚間7:00。

