《綜藝玩很大》踩點加拿大！吳宗憲被通知要下海 崩潰喊「都騙我」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

實境節目《綜藝玩很大》迎來了開播第11周年！這11年來，《綜藝玩很大》足跡遍布全球，如今，在11週年這個重要的時刻，他們終於前進美洲的加拿大，集滿世界拼圖，替11年來的冒險寫下紀錄級里程碑。

吳宗憲帶領KID、客家一哥小鐘、阿部瑪利亞與韓國酒帝 JUDY 、啦啦隊女神孟潔、靈界美少女珍珍（無尊）一抵達這座漂亮的城市，大夥兒就讚嘆這裡充滿了濃厚的文化藝術氣息。 JUDY 更是少女心爆發，直說：「好想進去咖啡廳一下擺拍！」最吸睛的當然是絕美的楓葉，眾人走在金色的落葉之上，彷彿走進了風景畫像中，美得讓人心醉。

廣告 廣告

為了慶祝11周年，《綜藝玩很大》首次以黑、黃、紅三隊開始進行，三方角逐讓比賽更加激烈。這次的加拿大之旅，製作人宣布吳宗憲加入戰隊，當吳宗憲得知自己要下場闖關時，他立刻「崩潰大喊『都騙我！』」原來在出發之前，製作人跟他說：「憲哥到加拿大讓你好好享受。」結果休息沒享受到，反而要「下海」闖關玩遊戲，讓他忍不住大喊上當了。不過，吳宗憲隨後也大讚自己的體力好，透露自己身體「一條龍」的秘訣就是早上起床立即深蹲200下。《綜藝玩很大》中視周六晚間10點、三立都會台周日晚間8點、 《綜藝玩很大》YouTube周一晚間7點播出。

吳宗憲大喊被騙。（圖／綜藝玩很大提供）

更多FTNN新聞網報導

坤達逃兵重創形象！停工《玩很大》 請假前存檔畫面曝光

坤達坦承逃兵！吳宗憲曝《玩很大》新隊長人選

坤達涉閃兵出國錄《玩很大》！ 吳宗憲認了「團隊很煩惱」：完成工作再回去面對

