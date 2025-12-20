《綜藝玩很大》11週年特企玩楓加拿大啟動「臺味外交」！

記者周毓洵／臺北報導

實境綜藝節目《綜藝玩很大》迎來11週年，特別遠赴加拿大拍攝周年特輯，不只挑戰升級，還首度啟動「三隊競賽」模式，從體力、腦力一路拚到味蕾，把臺灣的熱血與家鄉味原汁原味帶到海外。

此次加拿大特輯由吳宗憲率領紅隊，成員包括葉星辰與啦啦隊女神孟潔；KID領軍黃隊，搭檔阿部瑪利亞與「靈界美少女」珍珍；黑隊則由「客家一哥」小鐘坐鎮，攜手吳心緹與韓國酒帝 JUDY，三方人馬在異國展開激烈交鋒，戰況完全不輸總決賽。比賽一度讓紅隊陷入苦戰，吳宗憲氣勢全開、眼神冒火，霸氣喊話：「我們不能再輸了！」瞬間點燃全隊鬥志，被形容宛如「沉睡的獅子醒過來」，現場氣氛直接拉到最滿。

除了競賽，節目更端出臺灣人最有感的「家鄉味」。製作單位特別設計「最愛家香味」料理挑戰，邀請加拿大當地華人、臺灣人擔任評審，以金蘭油膏與金蘭剝皮辣椒為指定食材，要選出最能代表臺灣味的一道菜，讓臺菜成為最暖心的文化名片。

三位隊長各出奇招：KID選擇象徵家鄉味的「炕肉飯」，以油膏搭配醬油滷出油亮色澤與甘甜滋味；吳宗憲主打「剝皮辣椒雞湯」，強調寒冷天氣來碗熱湯最療癒；小鐘則信心滿滿端出「牛肉麵」，結合加拿大優質牛肉，要用濃郁湯頭征服評審。

料理過程笑料不斷，吳心緹切洋蔥切到淚流滿面，現場一片笑聲；阿部瑪利亞也趁機向KID請教正宗臺菜做法。除此之外，「玩很大奧運會」同步登場，小鐘在籃球、桌球、棍球等項目表現亮眼，成為名副其實的「金牌常勝軍」，但一遇到最害怕的自由落體挑戰，仍難掩驚恐神情。

