綜藝節目錄影遇強震 藝人尖叫抱頭逃竄.抱柱躲避

地震發生當下正好有綜藝節目在錄影突然猛烈晃動，讓古裝裝扮準備對戲的藝人嚇得紛紛找地方躲，而晚上在台北小巨蛋舉行演唱會的歌手李聖傑演唱會結束後接受媒體採訪到一半突然發生地震他跟媒體記者都嚇到李聖傑還安撫驚慌的記者！

錄影藝人說：「地震好大，抱著，遠離燈架遠離燈架。」搖晃的實在太厲害，慌張尖叫自顧不暇忙著找地方躲，一群人正開始對戲，準備綜藝節目的錄影，突然發生地震劇烈晃動，古裝打扮的藝人們倉皇失措，突然不知道要往哪裡躲，有人忙著用手護著頭，很怕頭頂上的燈架掉下來砸中頭，有人打算要抱著布景的柱子，攝影棚的攝影機都承受不住地震的威力，左右上下晃動。

因為震度實在劇烈讓大家很慌張，為了安全起見，錄影也暫時中斷，要確認現場的道具設備都沒有問題，等著天搖地動過去才能安心錄影，強震的撼動，也讓藝人們心驚膽顫。

歌手李聖傑說：「靠近，當然要靠近，問題是。」對歌迷的感謝，歌手李聖傑突然說不下去，晚上在台北小巨蛋開唱後，接受媒體訪問的李聖傑，說到一半碰上強震撼動，他也連忙安撫現場媒體。

歌手李聖傑說：「這live現場真好，我們感受到這個震撼力，還在搖，還在搖，沒事，沒事。」沒事就是好事，強震驚魂也成了李聖傑演唱會後的意外插曲。

