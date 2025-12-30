綜藝金句.哨聲成絕響！ 藝人曹西平逝世享壽66歲

新北市 / 綜合報導

資深藝人曹西平昨(29)日晚間在新北市三重的住家不幸逝世，消息一出震撼演藝圈！根據了解，當時是他的乾兒子回到家，就發現他倒臥在地，已經明顯死亡，只能忍痛放棄急救。而他的好友吳宗憲聽聞消息，在今(30)日也開直播哀悼，至於曹西平生前將她視為唯一親人的好友龍千玉也悲痛發文。

藝人曹西平VS.陳漢典說：「你不喜歡看到我，我更討厭看到你，醜八怪。」這段金句一出，觀眾都知道曹西平來了，他犀利幽默的印象，直率風格酸言酸語，成了他上節目招牌密語。

綜藝天王沈玉琳，更自備哨子，大戰曹西平的招牌哨聲，節目上活潑獨特表現，如今卻成絕響，29日晚間，曹西平在這棟大樓不幸逝世。根據了解，地點在新北三重，平常跟他同住的乾兒子，才剛回家想打聲招呼，就看到曹西平倒臥在地，沒了呼吸心跳，救護人員獲報到場，發現他已明顯死亡享壽66歲。

消息一出，震撼不少圈內好友。藝人吳宗憲說：「天堂就沒有病痛，慢慢走，曹大哥一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像。」曹西平生前，常在社群跟粉絲互動，他最後一篇文章，說一切交給老天安排，到了這個年紀，也已經沒什麼好想，月初他更以感恩月為題，說自己在藝界做得非常好，不丟臉有藝德，對得起父母親沒讓他們丟臉。

藝人龍千玉VS.曹西平說：「心愛的，(心愛的)，再會啦，(再會啦)，這段情放地心肝頂。」而他生前，跟藝人龍千玉感情融洽，更曾視她為「唯一親人」，龍千玉接獲噩耗，也悲痛發文，說兩人相識至少45年，認為他很善良孝順，前陣子原本要碰面但錯過，如今卻再也見不到，希望曹西平一路好走，會將他永存心中。藝人小S說：「另外一位應該就是在演藝圈突然又重振雄風。」年關將至，無奈沒能走過這關，曹西平的離世，也留給後人無限惋惜。

