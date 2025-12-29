《綜藝一級棒》再奪全國冠軍！森恬CP一開口唱出全場最高收視

人氣CP李子森、杜忻恬所合唱的〈愛你的心肝啥人知〉，瞬間收視衝高到2.93。中視提供

《綜藝一級棒》上週六（27日）收視再度榮登全國第一，整集節目連番飆唱金曲，加上台語天后龍千玉助陣，4歲以上平均收視直奔2.41（總收視人口數121萬），25-49歲分眾收視1.53，不僅輾壓同時段各節目，更稱霸當日所有頻道節目收視排行，其中節目人氣CP李子森、杜忻恬所合唱的〈愛你的心肝啥人知〉，瞬間收視衝高到2.93，成為整集節目最高點，龍千玉點評時，也被兩人的歌聲所感染，毫無疑問地把手中的讚牌頒給「森恬CP」。

森恬CP合唱引爆最高點 龍千玉也狂讚

《綜藝一級棒》眾歌手所演唱的歌單，其實不只有台語歌，許多國語老歌經過歌手重新詮釋，別有一番風味，像是翁鈺鈞、陳怡婷合唱〈一縷相思情〉，嗓音迷人，令龍千玉大讚「唱出不一樣的探戈味道」，而這首歌也勾起觀眾懷舊之情，聽完後在節目官方臉書留言「我真的沒有想到，可以在節目中聽到于櫻櫻的〈一縷相思情〉，感謝製作單位」。

鈺鈞(左)、陳怡婷合唱〈一縷相思情〉嗓音迷人。中視提供

連兩週穩坐冠軍 網友狂讚「一級棒太威武」

週六晚間8點時段各台綜藝齊發，收視也引發批踢踢網友熱議，接連兩週《綜藝一級棒》稱霸冠軍寶座，網友不禁讚嘆：「一級棒太威武了！」《一級棒》節目臉書也已釋出下一集的節目精彩預告，主題大玩「我的夢中情人」，還邀來大來賓何妤玟、林佳儀，30秒精華在短短2天觀看次數破7.5萬次，貼文更有1960人按讚，主持群及歌手班底使出渾身解數，未播就先轟動。



