《綜藝一級棒》收視又奪雙冠王！最高3.11落在許志豪收孫協志紅包
中視《綜藝一級棒》上周六、20日播出「獨領風騷尾牙必勝金曲」，連唱一系列嗨歌，還邀來孫協志助陣擔任大來賓，精彩內容大受觀眾喜愛，今（22）日收視率出爐，根據尼爾森收視調查，4歲以上平均收視2.59，25-49歲分眾收視1.36，兩者都居當日所有頻道節目收視排行榜第一名，主持群得知消息後都開心表示，感謝觀眾一直以來的熱情支持。
當集節目，孫協志二登《綜藝一級棒》，與主持群的互動自然又逗趣，其中一段是許志豪唱完〈舊情綿綿〉一曲，孫協志決定把紅包頒給許志豪，給之前不忘開他玩笑，「有個人很忙，主持、訪問，下來坐著沒多久又上去唱歌，然後又繼續訪問，可能我過幾集來，你可能連伴舞都要做」，這話讓許志豪笑翻，在場眾人也被逗樂，更創下收視最高點3.11。而25-49歲分眾收視的最高點也有1.62，則是主持人康康聊到藝人閃兵話題，神來一筆說要爆料賀一航是演藝圈第一個「閃兵」，因為他是跳傘的傘，諧音梗的幽默風格，拉抬年輕族群收視。
《綜藝一級棒》每集一開場就熱鬧騰騰，每一單元的曲目設計、歌舞編排，都藏有巧思，加上主持群經過一年多的合作，默契更加協調，各有擅長，絕妙組合也圈粉無數，對於節目成績，主持群謙虛表示，因為有觀眾的反饋才是繼續帶給大家歡樂的最大動力。《綜藝一級棒》每周六晚間 8 點在中視頻道、每周日晚間 8 點在中天娛樂台播出。
