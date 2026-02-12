《綜藝一級棒》錄影爆火藥味！許常德變臉嗆聲 許志豪尷尬笑不出來
康康、許志豪、陳孟賢、陳隨意、李子森、杜忻恬主持的中視《綜藝一級棒》本週六（14日）再度邀請講評犀利、句句到位的金曲創作人許常德坐鎮評審席；他一登場就對主持群放話，「你們的節目壓力越來越大，我要更努力，今天每一件事都要講到底、講真心話，不然我以後就不來了！」直球對決的開場白瞬間讓氣氛緊繃，主持人與歌手被嚇到想叫車回家，還沒開唱，火藥味就先飆滿。
杜忻恬、蘇宥蓉合唱〈無情人請你離開〉，唱完立刻引來許常德犀利開講。他先從歌感切入，直指：「唱這首歌很容易透露自己的心情，我感覺蘇宥蓉已經很久沒有談戀愛，杜忻恬反而像是正在談戀愛。」眾人驚呼連連，直喊老師根本會算命。許志豪也加碼爆料，大家都知道杜忻恬在跟李子森戀愛，結果許常德立刻開啟「狗仔模式」的笑虧，「也不一定是李子森喔，有可能愛上小王啊」。玩笑歸玩笑，許常德也專業點評，認為杜忻恬在詮釋歌曲時，把戀愛中那種若即若離、讓人摸不透的情緒唱得很鮮明。
許常德在評審男女對唱橋段，依舊火力全開、直球對決；他點評李子森、杜忻恬合唱的〈癡情一陣空〉，「他們談戀愛就是以自己為主啦！所以兩個人在台上是互拚。」一句話精準點出2人舞台張力屬於對抗型火花。
輪到許志豪、翁鈺鈞演唱〈紙甲筆〉，許常德從組合氣質切入分析，笑問「如果女大男小叫『姐弟戀』那男大女小怎麼算？」康康立刻神插話：「要看差幾歲，他們這一對絕對是父女戀！」全場瞬間笑翻。
許常德也補上專業觀察，認為許志豪唱情歌的最大優勢，是比其他男歌手更容易唱出「疼女生」的感覺，但也語帶保留笑說：「不過目前也就這一個優點。」犀利又帶哏的評論讓許志豪臉上三條線。
為了增加評審好感度，陳隨意、蘇宥蓉合唱〈夢中情網〉時特地換上同樣直線條風格的服裝做整體搭配，沒想到不但沒加分，反被吐槽造型像在「坐牢」，毒舌程度甚至被笑說比陳孟賢先前形容的「雨傘節」還更狠。不過，許常德仍給出專業肯定，認為兩人「演唱很成功，但演戲意義不明」，神級總結專業與綜藝效果一次到位。《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視、每週日晚間8點於中天娛樂台播出。
