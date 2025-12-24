《綜藝一級棒》除夕特別節目 14歌手組紅、白對抗

記者王丹荷／綜合報導

中視《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬今（24）日錄製除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，攜手14位歌手組成紅、白隊進行對抗。康康日前因心急參加節目線上直播，出門前滑倒、額頭撞傷濺血，躺地1、20秒左右才回神，他透露目前狀況都還好，不改幽默說：「演藝圈差點又失去1位巨星。」

康康透露意外受傷消息曝光後，連爸爸都打電話來關心，第1個關心的是好友是荒山亮，胡瓜也傳訊說：「沒事吧，我們都很擔心你」，讓他很感動，「我們都是為了臺灣演藝圈在努力，端出好的節目給大家看，雖然是打對台，但其實都是很好的朋友。」被問白冰冰是否也有關心，康康搞笑回：「我還在等她的電話。」

《馬力全開紅白歌合戰》紅隊由隊長許志豪率領陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正出場，白隊則由隊長康康領軍，帶著李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱迎戰，康康也預告節目看點：「連續3小時、6個回合的歌唱競技，絕對是除夕夜最過癮的舞台。」

被問歌手王ADEN因日前校園演唱事件影響，確定不會出席宜蘭、臺北兩地的跨年演出。康康直言唱尾牙時，有時會有喝醉的人上來搶麥克風，「就讓他唱嘛」，自己少唱很多首也很爽，也提醒做任何事情都要三思而後行，進演藝圈也是一樣，「才華都是有，但是情緒管理或是抗壓能力都要學習。」康康跨年夜在臺南有演出，許志豪則將帶家人出國。

陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森開錄除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》。（中視提供）

中視除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》開錄。（中視提供）