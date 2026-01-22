《綜藝一級棒》鬥歌又鬥舞！許志豪自誇「憑天分」遭隊友圍剿

康康（右）、許志豪一同主持《綜藝一級棒》。（中視提供）

中視《綜藝一級棒》本周六、24日推出主題單元「今晚大家來鬥歌」，再度邀請金曲歌后秀蘭瑪雅登場助陣。主持人康康一開口竟語出驚人，笑說：「《綜藝一級棒》今天沒看沒關係，可以鎖定禮拜天晚上八點中天頻道。」話才說完立刻被許志豪打斷：「不行，現在就要看！」康康隨即改口解釋，原來是「隔空」向林慧萍喊話，「她每次都跟我說，你現在禮拜天晚上八點中天頻道演得很好，我還是要提醒她，周六就要鎖定中視《綜藝一級棒》。」許志豪不放過吐槽機會，接著追問：「那林慧萍她有覺得你在《流行45轉》對嘴的功夫又進步了嗎？」康康自信滿滿回應：「我剛剛唱得很好！」沒想到許志豪立刻補刀：「我明明就站在你旁邊，聽到的都是杜忻恬的聲音。」一來一往笑翻全場。

節目中安排「阿吉仔歌曲對抗黃乙玲的苦情歌系列」，四位歌手輪番上陣，情緒一路拉滿。吳俊宏演唱〈流浪〉、沈建豪帶來〈歹竹出好筍〉、翁鈺鈞深情詮釋〈十二月的情批〉，首首都是催淚等級。輪到吳美琳登台演唱〈放我去飛〉時，情感豐沛到讓陳孟賢當場喊冤，直呼：「冤枉啊！冤枉！」笑說現場竟被懷疑「是不是我拋棄她，不然怎麼唱得那麼有感情」，還急忙澄清：「客人冤枉啊，我沒做那種事。」許志豪立刻補刀追問：「那為什麼導播拍完吳美琳，又馬上把鏡頭帶到你？」讓陳孟賢哭笑不得直喊：「導播，你不要害我啦！」現場笑聲不斷。許志豪隨後胸有成竹表示：「如果《綜藝一級棒》辦演唱會，票價一定要八千元以上，因為大家真的太會唱了。」康康也動容接話：「你這樣講還不足以形容我內心的激動，這四位唱這四首歌，我以主持這個節目為榮。」

秀蘭瑪雅登上中視《綜藝一級棒》。（中視提供）

吳美琳在節目中展現苦情演繹方式。（中視提供）

康康更透露，一開始看到節目流程時還曾跟製作人抱怨：「從頭到尾都唱悲傷的，大家都快睡著了吧？」沒想到製作人回應：「這四首歌可能都是第一次唱，而且都很好聽。」康康坦言：「光聽到翁鈺鈞那一段，我就快哭出來了。」他也點名吳美琳，表示她從座位區走向舞台時整個表情就變了，情緒完全進入狀態。評審秀蘭瑪雅大力稱讚吳美琳的演唱，表示她的歌聲不只高音亮眼，低音回到高音仍能維持漂亮音色，層次相當完整；而吳俊宏則是投入到連唱歌時頭髮都跟著情緒晃動，展現滿滿舞台感染力。

吳俊宏。（中視提供）

節目特別安排單元「搖擺歌聲鬥熱鬧」，由勁歌熱舞炒熱全場氣氛。許志豪、沈建豪、吳俊宏合唱〈傷心舞台〉，以復古「四騎士」舞姿登場，慵懶中帶點帥氣，營造出濃厚爵士風格；蕭玉芬、吳申梅則以〈跳舞到天光〉接棒演出，搭配熱情舞步，浪漫又性感，視覺與聽覺一次到位，獲得滿場讚聲。就在大家稱讚聲不斷時，許志豪突然自爆：「我對兩位夥伴真的很對不起，因為前一天他們都有來練舞，我是憑著自己的天分。」話一出口立刻引發吳俊宏與沈建豪「暴怒」反擊，兩人齊聲回嗆：「今天教你教得很累好不好！」笑翻全場。許志豪則笑著補充：「其實我也沒有拖累他們太多。」主持群一來一往，讓舞台瞬間從熱舞模式切換成滿滿綜藝火花。中視《綜藝一級棒》每周六晚間8點於中視頻道播出，每周日晚間8點於中天娛樂台播出。

