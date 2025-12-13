綠下架老柯換「綠白合」？昌：省省吧！鄭：別把在野捲進來

在野黨魁口徑一致，踩穩在野合的立場。（圖／東森新聞）





藍白兩黨在立法院合作，一路輾壓民進黨，傳出為了斷開藍白合，民進黨打算撤換黨團總召柯建銘，促成綠白合。國民黨主席鄭麗文狂酸「換掉總統賴清德比較有效」，民眾黨主席黃國昌也說「省省吧」。面對可能裂解藍白合作的傳聞，兩位黨主席展現默契。

支持者熱情簇擁，國民黨主席鄭麗文出席新北黨慶活動，黨員最關心的就是2026新北市的提名進度。國民黨主席鄭麗文：「藍白一定是會為大家來推選出最適合、最強、最能夠勝選的人選。」

先黨內，再進行藍白協調，鄭麗文強調雙方默契不變，但現在傳出賴清德總統上任後，立法院受制朝小野大局面，民進黨攻防連連吞敗仗，打算換掉黨團總召柯建銘，作為綠白合作契機。

國民黨主席鄭麗文：「下架柯建銘是民進黨內部的家務事，不管他們是派系鬥爭也好、人事傾軋也好，不要把在野黨給捲進來。那如果下架柯建銘可以換來在野黨的合作，那直接下架賴清德可能更有效。」

民眾黨主席黃國昌：「請民進黨省省吧，這種廉價的政治放話，只是用無用手段掩飾自己的無能。」

藍白口徑一致、狂酸綠營，柯建銘在大罷免結束後歷經一連串黨內逼宮後，成功暫保總召大位，不只低調，態度也放軟許多，現在又被提起，想必柯建銘心裡不是滋味。

立委吳思瑤：「民進黨是團結的，民進黨也是一起並肩作戰的，不需要有任何政治化的操作，我想我完全沒有聽聞這事件。」

2024藍白合失敗收場，今日在野黨魁口徑一致，踩穩在野合的立場，避免掉入民進黨主導的劇場，造成漁翁得利。

