綠不滿3修法三讀…府院評估「不副署」 藍白批行政暴力

趕在立法院上會期最後一天，藍白聯手通過衛星廣播電視法、黨產條例及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法。據了解，府院高層認為，藍白強行通過的修法違背民主程序與精神，除了覆議、釋憲等手段，也評估「不副署」法案可能性；在野痛批行政暴力、製造內耗，讓國家空轉。

立法院新會期已從昨開始，今天立委報到。但藍白立委在上會期末持續封殺今年度中央政府總預算案與一點二五兆元國防特別條例草案，更接連通過多項政治法案，引發綠營不滿。政院人士指出，立院強行三讀三項爭議法案，不但違反憲法法庭釋憲內容，甚至破壞憲法判決安定，將研議如何啟動憲政救濟。

廣告 廣告

民進黨人士表示，黨產條例與助理費案都採逕付二讀手段，根本未經討論，衛廣法更是量身打造的「中天條款」；據指出，府院已有高度共識，將研議提出後續憲政救濟手段，包括政院提出覆議、聲請釋憲、暫時處分，以及不副署法案等，反制藍白的多數暴力。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨政府「恢復」憲法法庭，還能對立法院三讀法案宣告違憲，現在一不做、二不休，乾脆對自己不想要的法案都不副署，這就是行政暴力。民眾黨立委陳昭姿表示，這些劇本已成本屆政府慣性操作，反映執政黨始終不願正視國會少數事實，不願透過溝通協調取得共識，就是要讓國家空轉；人民期待的是解決問題，不是無止盡政治鬥爭，「回到理性協商，這才是對國家負責態度」。

【看原文連結】

更多udn報導

親友行李掛她名下出事了！因｢1玩具｣遭海關攔下

沒電鍋也能蒸饅頭！網推｢馬克杯微波法｣ 驚呼變超軟

鳳梨酥成澳洲通關神器？網秒被放行：有1成分要小心

顛覆形象！氣質女星｢包緊緊反而更性感｣ 秀纖細腰身