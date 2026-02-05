綠世界推出「馬免費」超殺優惠！ 2026屬馬免費暢遊

圖：綠世界可愛動物精彩活動。(圖/綠世界提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

農曆春節將至，還在煩惱連假帶全家大小去哪裡走春嗎？新竹人氣景點「綠世界生態農場」搶攻2026金馬年商機，霸氣宣布推出新春限定優惠！只要你是生肖「屬馬」的朋友，大年初一到初五通通「免費入園」，邀請民眾一同來享受動物及大自然生態美景。

圖：綠世界鵜鶘表演秀精彩活動。(圖/綠世界提供)

綠世界表示，為了迎接2026農曆新年，園區特別規劃「綠世界金馬迎春」活動，回饋廣大遊客。活動期間自2026年2月17日（初一）~至2月21日（初五）止，凡是生肖屬馬的幸運兒，只要在現場購票時出示身分證或健保卡，即可享有「免費入園」的超值好康（原價全票480元）。

圖：綠世界有超人氣的「草泥馬」羊駝軍團。(圖/綠世界提供)

綠世界擁有豐富的動植物生態，佔地廣闊，不僅有超人氣的「草泥馬」羊駝軍團，還有鵜鶘餵食秀、可愛動物區等精彩活動，是親子出遊、寓教於樂的最佳選擇。屬馬的朋友趁著春節連假揪親朋好友一起來綠世界「免費」玩透透，開啟金馬好運的一年！

2026綠世界金馬迎春

活動日期： 2026/2/17(二) ～ 2/21(六)（大年初一至初五）

優惠對象： 生肖屬「馬」之民眾，免費入園（原價$480）

注意事項： 需於現場購票時主動出示身分證或健保卡，供工作人員確認出生年份。

FB官網：https://www.facebook.com/GreenWorldFarm/