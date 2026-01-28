綠中執委質疑台南初選民調 王世堅嗆：放不下就「支持少一點」

民進黨立委王世堅。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨日前舉辦台南市長初選，立委陳亭妃以2.69%差距擊敗立委林俊憲，順利出線代表民進黨角逐年底台南市長選戰。不過，中執委黃守達日前質疑民調異常，有國民黨介選情形。對此，力挺陳亭妃的立委王世堅今（28）日表示，中央黨部一向公平、公正、公開，也認為陳亭妃在台南贏得光明正大、合情合理，各方都應該尊重民調結果。而如果還是不能放下的話，「那了不起就你支持少一點嘛」。

民進黨今日召開中執會，王世堅出席並接受媒體聯訪。針對黃守達質疑台南市長初選民調一事，王世堅表示，所有研究、所有質疑，等大選過後，下次初選前，大家好好來研究，不能說平常不研究、不準備，輸贏出來卻質疑誰有問題，「只要勝出的都要被質疑嗎？」

廣告 廣告

他強調，中央黨部的民調向來秉持公平、公正、公開原則，相關作法當然可以檢討，但前提是標準必須一致。他指出，在全黨力求團結、以勝選為目標的關鍵時刻，不能出現「贏了就要求團結，輸了就喊要檢討」的雙重標準。

王世堅認為，陳亭妃在台南贏得光明正大、合情合理、意料之中，而且陳亭妃贏了以後也非常低調、客氣。他陪著陳亭妃掃街2天，看到民眾熱烈反應，「我就認為四個字啦：大勢底定。」那態勢是很明顯的，自己也選舉過很多次，對這樣的感受很深。

他表示，自己相信這樣公平、公正、公開的民調結果，各方都應該尊重，如果還是不能放下、心有未甘，「那了不起就你支持少一點嘛」，但是大家不要唱反調、要團結，最難得的是輸了還願意給幫對方，這樣才是團結的真諦。

王世堅也指出，陳亭妃在勝選後態度依舊低調，對於初選期間未支持她的人，皆主動一一拜訪、釋出善意並呼籲團結。他認為，陳亭妃的作法是正確的，若有人選擇不支持，這當然是個人的權利，但希望相關歧見能留在檯面下處理，不宜將問題公開化，否則對各方都沒有好處。這樣的做法也背離賴清德一再強調的主張，即黨內初選結束後應放下過往紛擾、攜手團結，這不僅是為了整個政黨，更是為了整個國家的利益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》總統令：陳菊請辭監察院長予以免職、2月1日生效

尹立、蔡秉璁跨區攜手站路口 強調共同生活圈跨區合作