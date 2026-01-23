綠中執委質疑藍介入憲妃大戰 謝寒冰驚人預言陳亭妃下場

陳亭妃在台南市長初選勝出，但未來選戰能否整合派憲派，有待觀察。（資料照）

綠營台南市長初選結果，立委陳亭妃擊敗林俊憲出線，卻餘波盪漾。傳出民進黨在21日中執會上，中執委黃守達質疑，台南初選有被國民黨介入的痕跡，身兼民進黨主席的總統賴清德並未否定初選結果，但回應一句「心裡有數」。媒體人謝寒冰直言，藍白若介選，灌票也是灌給林俊憲，認為陳亭妃不見得能一路選到終點。

據轉述，黃守達在綠營中執會中提出意見，同樣進行初選，但民調結果，高雄市、嘉義縣國民黨假想敵的支持度懸殊不大，台南差距卻很大，當林俊憲對上國民黨對手謝龍介，謝龍介有20％左右支持度，陳亭妃對上謝龍介時，謝只有10%左右，質疑台南初選有被國民黨介入的痕跡，盼黨中央正視藍白介選問題。

據悉，挺妃派中執委王世堅當場表達反對，認為不宜在初選結果已出爐後再生枝節。賴清德則強調自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，「此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚」，並未否定初選結果，而是裁示適當時機進行研究與檢視。

謝寒冰23日在臉書發文表示，「豬都知道林俊憲比陳亭妃好打，藍白若介選，灌票也是灌給林俊憲吧？這是什麼『大哥沒有輸』的鬼滅邏輯？」他說，但賴清德都心中有數了，「看來妃妃不見得能一路選到終點呢⋯⋯」。

陳亭妃勝出後，遭黨同志下馬威已不只一樁，她20日拜會「挺憲派」的台南市議長邱莉莉等議員時，被要求簽署3點協議，她拒簽，雙方不歡而散。

