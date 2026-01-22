綠中執委質疑藍介入「憲妃大戰」 賴清德一句話引遐想

民進黨中央召開民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，賴清德、陳亭妃。資料照。廖瑞祥攝



民進黨台南市長初選「憲妃大戰」結果出爐，由陳亭妃獲提名參選台南市長，卻餘波盪漾。民進黨昨（1/21）中執會上，中執委黃守達質疑，三縣市初選中，台南有被國民黨介入的痕跡，身兼民進黨主席的總統賴清德，自己來自台南，最了解台南，這次國民黨有無介入他非常清楚。

據轉述，黃守達於會中提出意見，同樣三都進行初選，但民調結果，高雄市、嘉義縣國民黨假想敵的支持度懸殊不大，台南差距卻很大，當林俊憲對上國民黨對手謝龍介，謝龍介有20％左右支持度，陳亭妃對上謝龍介時，謝只有10%左右，質疑台南初選有被國民黨介入的痕跡，盼黨中央正視藍白介選問題。

黃守達發言結束後，英系中常委王世堅、陳淑華就幫陳亭妃講話，後來一錘定音的關鍵是挺林俊憲的台南市長黃偉哲開口，呼籲不應該被外面的人見縫插針 ，應該要團結。

最後賴清德收尾，強調尊重初選結果，大家要團結，針對中執委疑問，民調中心都可以再討論、研議，並請民調中心在不要影響到選舉狀況底下處理，就算是選後再處理也可以。

賴話鋒一轉說，自己來自台南，最了解台南，這次國民黨有無介入他非常清楚。此話一出，在場來自不同派系的與會者面面相覷，與會人士說，雖然賴清德未否定這次初選結果，但算是點了一下陳亭妃，而過程中陳亭妃都未發言。

