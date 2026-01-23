綠中執會喊台南疑有藍介選 謝龍介說話了

民進黨選對會布局2026年選舉，但傳出在20日的中執會議過程中，中執委黃守達於會中提出意見，直指此次初選民調已浮現國民黨介選跡象，其中「台南情況尤為明顯」，建議黨中央正視藍白介選問題，引發討論。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介今（23日）對此表示，「總統心裡很清楚，藍白有沒有介選我的心裡也很清楚」。

《中時新聞網》昨（22日）獨家報導揭露，據多名民進黨內人士轉述，中執委黃守達於會中提出意見，直指此次初選民調已浮現國民黨介選跡象，其中「台南情況尤為明顯」，建議黨中央正視藍白介選問題，並進一步釐清相關狀況，賴清德則回應自己出身台南市長，此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚。不過，賴並未否定初選結果。

謝龍介今接受《中天新聞》訪問時表示，「總統心裡很清楚，藍白有沒有介選我的心裡也很清楚」，一路走來就是呼籲不要介入民進黨初選，也因為之前有這個現象才會呼籲不要介入初選，結果出來，可以看得出賴總統想的是什麼，因為有一群人是以賴總統馬首是瞻，所以到現在還不願意跟陳委員和解。他續指，在野黨也不會見獵心喜，會做好整合工作，這兩天會找每個議員來拍攝影片、會發放春聯，有跟立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安的聯名春聯，整合工作都越來越順利。

謝龍介也說，民進黨因為派系利益所以整合還沒很順利，但有沒有介選這篇已經翻頁，以民進黨支持者習性，是比較南部、本土、草根個性，如果在那邊整合不了，很多人都願意倒過來支持我們的，如果再繼續鬧這群人會看不下去，他們爭的是個人的贏，我們做的是讓台南市民贏、讓城市贏。

另外，謝龍介也談到，很多鄉親都告訴我不要管他們怎麼鬧，選舉不要搞的烏煙瘴氣，如果初選都這樣，就知道之前砍的多麼嚴重，到現在還很難修復，當然是冷眼旁觀，也不能介入，也不需要評論太多，大家都看在眼裡。

