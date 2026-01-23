綠中執會爆「藍白介入初選」 謝寒冰：陳亭妃不見得能選到底

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃擊敗林俊憲取得提名資格，然而初選結果公布後爭議持續延燒。據轉述，民進黨21日中執會上，中執委黃守達以民調數據質疑台南初選有遭國民黨介入的痕跡，身兼民進黨主席的總統賴清德竟回應「心裡有數」。對此，媒體人謝寒冰驚呼神邏輯並直言，「看來妃妃不見得能一路選到終點呢」

民進黨提名陳亭妃參選台南市長。（資料圖／中天新聞）

黃守達在中執會中提出觀察指出，同樣進行初選，高雄市、嘉義縣的民調結果中，國民黨假想敵的支持度懸殊不大，但台南的差距卻相當明顯。據轉述，當林俊憲對上國民黨對手謝龍介時，謝龍介有20％左右支持度，但陳亭妃對上謝龍介時，謝龍介僅有10%左右支持度。黃守達因此質疑台南初選有被國民黨介入的痕跡，希望黨中央正視藍白介選問題。

總統兼民進黨主席賴清德。（資料圖／民進黨）

據悉，挺妃派中執委王世堅當場表達反對意見，認為不宜在初選結果已經出爐後再生枝節。賴清德則強調自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，表示此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚。賴清德並未否定初選結果，而是裁示適當時機進行研究與檢視。

媒體人謝寒冰23日在臉書發文表示，「豬都知道林俊憲比陳亭妃好打，藍白若介選，灌票也是灌給林俊憲吧？這是什麼『大哥沒有輸』的鬼滅邏輯？」謝寒冰認為，既然賴清德都心中有數了，「看來妃妃不見得能一路選到終點呢⋯⋯」。

陳亭妃勝出後，遭遇黨同志下馬威的情況已不只一樁。她20日拜會「挺憲派」的台南市議長邱莉莉等議員時，被要求簽署3點協議，陳亭妃拒絕簽署，雙方不歡而散。

