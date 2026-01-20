綠中山大同 7搶4廝殺最激烈

台北市議員選舉向來備受注目，民進黨已確定各選區提名席次，除了在北投、士林提名5人外，其他5個選區皆提名4人，目前現任加有意參選者已有33人表態，將搶攻25席。（本報資料照片）

台北市議員選戰向來備受注目，民進黨已確定各選區提名席次，除在北投士林提名5人外，其他5個選區皆提名4人，各選區參選人數皆超過提名席次，現任議員、有意參選者都須參與初選，目前已有33人表態參選要搶攻25席，中山大同更形成7搶4局面，為黨內互打最激烈選區。

回顧本屆選舉，民進黨提名26人、當選21席，下屆採取相對保守提名策略，除了北投士林提名5人，在內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華及大安文山等5選區皆提名4人。

廣告 廣告

國民黨這屆提名30人、當選28席，下屆初選辦法預計農曆年後公布，過往提名原則會保障現任議員，若有多出席次會讓有意參選者經初選決定提名；民眾黨這屆提名8人、當選4席，下屆喊出「4＋2」全壘打目標，在6選區各提1人。

民進黨已確定提名席次，點燃黨內初選戰火，不分現任與有意參選者一律要參加初選，使得黨內競爭相當緊繃，其中，中山大同被視為綠營黨內競爭最激烈戰場，王世堅轉戰立委後空缺1席，現任議員林亮君、顏若芳、陳怡君續拚連任，另有4名新人表態參選，包括王世堅助理賴俊翰、總統府副祕書長何志偉子弟兵朱政騏、議員陳賢蔚助理李立聖，以及海委會主委管碧玲女婿林子揚，形成「7搶4」局面，不過，陳怡君因涉助理費案，若遭停權亦不排除轉以無黨籍參選。

大安文山同樣激烈，因趙怡翔轉任國安會副祕書長空出1席，除了現任議員簡舒培、王閔生，前趙怡翔辦公室執行長劉品妡、由藍營改披綠袍再戰議員的高揚凱及「送水哥」陳聖文、財經專家徐嶔煌也投入選戰，上演「6搶4」。

首次以民進黨員身分參加初選的林亮君坦言，這次新人來勢洶洶，隨處可見新人看板、勤走地方，黨內過去在中山大同也曾有被看好的議員意外落馬，黨內初選壓力不小。

將再戰內湖南港的前立委高嘉瑜則說，黨內許多參選人都已經掛出競選看板，她自嘲「只剩一個洞能掛看板」，直言選情相當競爭。