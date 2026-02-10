綠中市議員登記 這3區3天內協調不成就初選

▲王義川今天到台中，陪正國會團體「正派問政青年」辦理黨內登記。（圖／台中市議員張家銨提供，2026.02.10）

[NOWnews今日新聞] 民進黨六都2026市議員提名登記，台中市將提名32席，今天共35人完成登記，第2、5、14等3個選區登記人數超過提名人數，未來將採協調不成再初選的模式。現任24席市議員中，蔡成圭、曾朝榮不尋求連任，兩人的系統各有石岡區九房里長張鴻斌、曾朝榮兒子曾咨耀出馬。此外，前市議員張耀中捲土重來、前市議員何敏誠女兒何翊綾、前市議員許水彬媳婦林鈺梅也傳承出馬。

今（10）日為民主進步黨台中市黨部開放市議員黨內提名初選領表登記最後一天，總登記人數為35位。市黨部主委許木桂表示，清水梧棲沙鹿、神岡大雅潭子、東勢石岡新社和平這3個選區超過登記人數，將協調至2月13日前，若需辦理初選民調，將在3月2日至4月10日舉行，期待提名的32席議員全壘打，市長當選、議會過半。

▲民進黨台中市議員將提名32人，有35人辦理登記。（圖／民進黨台中市黨部提供，2026.02.10）

台中市議員席次共65席，目前國民黨32席、民進黨24席、民眾黨1席、無黨籍5席，共62席。國民黨籍原議員羅廷瑋、黃健豪、黃仁2024年轉任立委，吳建德補選當選平地原住民議員，民眾黨籍原議員陳清龍本月轉任立法委員。

