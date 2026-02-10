綠中市議員35人登記 3個選區須協調13日前完成

（中央社記者趙麗妍台中10日電）民進黨台中市黨部今天表示，中市議員共有35人登記參選，第二、五以及十四選區將在13日前進行協調；若須民調，則安排在3月2日至4月10日舉行。

民進黨台中市議員參選登記今天截止，市黨部統計，總登記人數為35人。其中，第二選區（清水、沙鹿、梧棲）預計提名3席，除現任市議員楊典忠、王立任，另有林東誼、陳怡潔登記。

第五選區（潭子、大雅、神岡）提名3席，現任蕭隆澤、周永鴻，另有陳映辰、林鈺梅登記；第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）提名1席，現任市議員蔡成圭宣布不參選，詹智淵、張鴻斌登記。

現任市議員曾朝榮盼交棒兒子曾咨耀。前市議員張耀中捲土再戰，前市議員吳敏濟推派兒子吳中源、前市議員何敏誠也推派女兒何翊綾、前市議員許水彬派出媳婦林鈺梅等人登記參選。

市黨部主委許木桂表示，第二、五、十四選區將在2月13日前完成協調；後續若辦理民調初選，預計在3月2日至4月10日舉行。（編輯：陳仁華）1150210