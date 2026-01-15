綠九合一「北桃布局」 王義川、于北辰分析2大策略！

論壇中心/綜合報導

民進黨布局2026縣市長選戰，高雄市長、嘉義縣長、台南縣長初選，分別由綠委賴瑞隆、蔡易餘、陳亭妃出線，外界關注台北、桃園布局，桃園有人點名一戰藍白成名的行政院秘書長張敦涵，同樣也是熱門人選的民進黨立委王義川做出回應了。桃園市議員于北辰也分析，桃園跟台北這兩局，就是要看「賴清德總統想要什麼」。





針對年底九合一選舉民進黨桃園市長布局，王義川在《台灣向前行》節目自嘲「沒有加入戰局的人就沒有出局」，更引用黃暐瀚的「民進黨在桃園不會布局重兵」評論、笑稱「沒有被提名的就是重兵」，語帶玄機不鬆口。王義川引用于北辰之前的分析直指，每個城市的選民特質都不同，有的城市喜歡「有衝勁、有魄力」的市長，有的城市希望「穩」，這兩個題目就是賴清德總統「摸頭燒的」原因，民進黨可以出來戰的很多，但是考量是「提名這個人是要當選的、還是提名這個人要議員全部過關」，提名的人會不一樣。

于北辰直指，國民黨希望民進黨派去桃園的「是很多事情可以嘴」的人，更舉2018年國民黨初選例子，陳學聖民調意外高出魯明哲、楊麗環，被懷疑是民進黨支持者「灌票」，這一次也可能有這種風向，所以為什麼藍營很希望阿川出來選，阿川火力很強，也可以帶動民進黨的小雞往上衝，可是國民黨更希望有得打才有話題，派出來一個淡如水的，國民黨會慌掉。于北辰分析，就要看民進黨的戰略是什麼「是要打下張善政、還是要讓民進黨在桃園多當選幾席議員」。

于北辰接著分析台北選戰，如果民進黨要勝選可能有點辛苦，至少要熱鬧，這麼多人裡面誰可以讓蔣萬安熱熱鬧鬧的，就是王世堅，王世堅去哪兒都熱鬧，而蔣萬安是一個很悶的人，不會講笑話也不好笑，選舉要布奇兵、說不定能出奇制勝。

原文出處：民進黨九合一「台北桃園布局」？王義川、于北辰揭2大策略！

