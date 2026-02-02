綠九合一隱憂／藍營瞄準高雄來勢洶洶 綠憂初選裂痕難弭平
民進黨啟動九合一選舉布局，執政的南二都初選落幕，六都市議員初選馬上全面開打，表面上看似按表操課，實則暗潮洶湧。被黨內視為「非保不可」的高雄、台南，在市長初選落幕後，整合問題浮上檯面，尤其高雄，不僅派系裂痕未癒，外部的網路輿論更出現高度協同的攻防操作，讓綠營高度警戒。
民進黨布局年底九合一選舉，上月底公告六都市議員提名初選時程，預計初選民調將在3月2日至4月10日間舉行，各區議員初選開打之際，被綠營視為非保不可的高雄、台南執政保衛戰，在經歷激烈的市長初選後，仍舊面臨整合問題。
民進黨中執會1月21日正式通過南、高市長參選人提名，黨內對台南選情較無懸念，對高雄則較憂心，原因之一是綠營內部觀察到「高雄議題在網路上的操作模式不太單純」，連續好幾個議題都可看到雷同的協同操作手法。
黨內認為，這流暢、密切的作法，顯示有心人在測試哪種題目能成為高雄選情的破口，「破口若被打出來，可能會瞬間被放大」，就像韓國瑜2018年競選高雄市長時狂批路面有5,000個天坑，議題發酵助長「韓流」聲勢，最終讓韓在那年選舉中斷民進黨在高雄的執政。
綠營觀察，藍營空軍加持國民黨高雄市長提名人柯志恩的力道很大，例如民進黨日前在臉書發文批評藍白擋總預算，影響高雄小港的大林蒲遷村，質疑柯志恩「為何不讓大林蒲居民遷村」，藍營空軍立刻全面啟動，透過一系列深入的發文回擊，讓綠營印象深刻。
除了對手來勢洶洶，黨內也認為高雄的新系與非新系整合有很大努力空間，地方人士指出，賴瑞隆被提名後，接連以母雞之姿陪菊系小雞站路口、在臉書推薦菊系參選人，讓地方非新系統極為不滿，市長初選裂痕難以弭平。
「賴瑞隆的決策，就是菊系核心主導，但各派系公認菊系排它性過強，甚至連小賴嫡系團隊也被排擠。」站台事件引爆湧言會為首的系統炸鍋後，曾向新系反映，但得到的回應竟是賴瑞隆的輔選行程新系也插不上手，「賴瑞隆要成為真正的母雞，如果連自己人都放生，未來要如何對接市府輔選系統？」
一名黨內資深操盤人士解釋，歷來縣市長初選後，派系還有議員初選要拚，加上今年是黨代表選舉年，要等3月議員初選、5月黨代表選完，派系真的比完拳頭、認清彼此實力，之後才有辦法彼此服氣，也就是說，今年上半年恐怕競爭還是會有，到下半年才有辦法談整合。不過，如果裂痕難以彌平，甚至影響高雄市長選局，不幸丟了高雄，縱使拿回嘉市、宜蘭，甚至攻下中北部哪一都，九合一選舉都很難稱得上贏得漂亮，這是隱患之一。
