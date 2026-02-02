綠九合一隱憂1／施政議題時而漏接 綠政策溝通失速與公民社會對話成未爆彈

營建土方去化問題延燒成「土方之亂」，1月29日行政院拍板3策略。（翻攝行政院直播）

輿論對綠營年底的九合一選戰頗為看好，認為綠營執政縣市很有可能以現有5席為基礎，往上突破，達到「5+n」佳績。然而綠營內部也有不同聲音，數名黨內人士不約而同指出，不少執政團隊內部磨合未竟，政策溝通頻頻失速，公民社會的不滿情緒逐步累積，若選戰期間中央執政出包，恐讓民怨疊加成為破口。

一名綠營資深幕僚不諱言，小英時代行政院可以自稱「會做事團隊」，但賴政府團隊不少人是新手上路，磨合仍在持續，至關稅談判結果公布前，都很難被認同是一個「會做事團隊」。許多政策議題的決定、公布、推行，都出現橫向溝通不良、漏接的情況。

例如日前有關營建土方回填農地的爭議，原定16日要向行政院報告，不知為何國土署14日就對外舉行記者會；還有日前小紅書禁令，也是刑事局開記者會，其他橫向單位才赫然知道「原來是今天要對外講」差點來不及協同處理。

另名北部綠營黨公職指出，外界質疑在能源及住宅政策方面「蔡規賴不隨」，但其實這些政策過去執行了8年，本來就可以停下來檢視成效、修正調整，只是需要拿出誠意做社會溝通，說明背後的政策思考，如此一來公民團體、支持者不致於完全無法接受，然而，當前執政團隊與公民社會的溝通仍有待加強。

2018年汰換老車政策引發大客車司機上街抗議。（翻攝王惠美臉書）

這名黨公職也提到，2018年剛重返執政兩年的民進黨政府，很多政策被認為「跟公民團體對幹」，例如汰換老車政策、蓋深澳電廠等，當時也因溝通說明不足又被刻意扭曲操作，成為當年選舉大敗的原因之一，如今的民進黨也面臨相同危機。

