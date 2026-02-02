綠九合一隱憂2／空優不再、假訊息圍城 綠營網路戰陷全面逆風

綠營內預見網軍將全力干擾年底選戰，也擔心黨內的應對狀況。（東方IC）

九合一選戰漸近，假訊息與認知作戰也來勢洶洶，綠營過往引以為傲的「空戰優勢」明顯下滑。黨內人士直言，不少人將年底選戰與2018年地方選舉類比，若高雄失守，即便其他縣市有所斬獲，整體選舉也難稱勝利。

政策被扭曲操作、候選人被假訊息抹黑，是許多黨內人士對年底選舉不安的第三個原因。黨內認為，當前民進黨團隊應對網路假訊息、中國認知作戰相當吃力，如果政策出包，又加上空戰失利，難以扭轉輿論，恐怕就會重演2018年大慘敗悲劇，「現在的高層，或讀書會成員，對這方面的概念不足，面對中國網軍、境外勢力攻擊，民進黨真做好準備了？」一名執政團隊幹部不禁發出質疑。

另名黨內資深幕僚舉例指出，賴清德2024年剛上任時，一度在內部會議提出意見，希望部會與幕僚們解決「網路詐騙跟中國網軍攻擊」的問題，當時賴也希望研議能否比照印度等國封鎖抖音，但幕僚說明指出，就技術層次而言，印度封鎖抖音後，app store下載前十名排行中，有一個app就是專供用戶「一鍵抖音」，可見封抖音只是治標不治本。

2018年民進黨地方選舉大敗，支持者在開票之夜難掩悲傷。

一名長期關注網路輿情的綠營民代感慨，賴瑞隆在高雄市長提名記者會上提出「四個第一」，直播底下留言卻整整齊齊刷一排「霸凌第一」，諷刺他孩子日前被控校園霸凌，民進黨早年在網路上的「空優」已不復存在，選戰才剛開局候選人就被貼標籤相當不利，後續要花數倍的力氣來重建人設；且國民黨南、高提名人謝龍介、柯志恩的網路聲量，比民進黨對手陳亭妃、賴瑞隆都還要大，「賴瑞隆聲量只有柯志恩一半」，這不只讓重建人設更加困難，也讓未來選舉過程中的網路宣傳、議題攻防成為一大挑戰。

