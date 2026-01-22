綠今再對攜出機密資料提告 黃國昌酸可笑：昨告今天又告？是搞不清楚到底要用哪條嗎

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中，將機密資料帶出會議室，民進黨立委陳培瑜今（22）日表示，稍早她代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反國家機密保護法與刑法相關規定。對此，黃國昌回應，他覺得民進黨這群人非常可笑，昨天不是告了，今天又告了？所以這幾天一直在看法條，搞不清楚到底要適用什麼法條嗎？

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌說，他覺得民進黨的這一群人非常的可笑，昨天不是告了，今天又告了，所以這幾天一直在看法條，搞不清楚到底要適用什麼法條嗎？他說過，針對這一群法盲要刻意炒作這個議題，他的奉勸是，在立法院裡面好好做一個立委該做的事情，不要一天到晚在那邊秀下限。

媒體問，陳培瑜稱主因是在立院監視器畫面相關中，發現新事證，到底黃國昌不在監視器畫面的42秒內，及黃身邊助理在看不見得地方，有無做出拍攝或洩密等動作。對此，黃國昌回，沒有關係，就等著看，等到檢察官的不起訴處分做出來了以後，到時候民進黨對他濫行告訴，再多添了一筆他們被狠狠打臉的時候，千萬不要躲起來。



