綠促普發５萬 盧：有錢就會發

台中市四名民進黨議員捧上二十萬元現金，提醒市長盧秀燕儘速普發五萬元。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳∕台中報導

台中市四名民進黨議員十三日捧上二十萬元現金，提醒市長盧秀燕儘速普發五萬元。盧秀燕表示，不應用假訊息作為問政基礎；未來若財政狀況轉好、有盈餘，會很樂意普發現金。

議會市政總質詢第一天，民進黨議員林祈烽、施志昌、楊典忠及鄭功進表示，盧秀燕先前曾高喊「普發現金是政府把人民的錢還給人民」，因此各以五萬元現金代表全體市民的希望，並將這二十萬元留給盧秀燕，提醒市長儘速普發五萬元。

盧秀燕說明，台中售地費用就是繳庫，用來彌補當年度預算的缺口；近六年決算短絀九億元、地方稅短徵十七億元，明年若有盈餘會很樂意普發現金，也需視年度財政狀況而定。

盧秀燕強調，如同立委王義川所說「普發現金是詐騙、是假訊息」，呼籲各界勿再傳遞假訊息，也不應用假訊息作為問政的基礎。