綠借力谷立言「自由非免費」喊別擋國防預算 藍批賴是最大絆腳石

國民黨立委王鴻薇。（本報資料照片）

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示「自由不是免費的」，表態支持國防特別預算，賴清德總統今天借力使力，呼籲在野黨「不要再擋了」。對此國民黨團書記長羅智強23日強調，國民黨不反對軍購，但堅持要賴清德赴立院說清楚講明白。藍委王鴻薇也說，美國施壓力道愈來愈強，但希望美方正視兩點，賴清德失去院際協調能力是最大絆腳石，以及對美軍購的延宕問題必須解決。

谷立言昨日的「自由非免費」，被認為是在向立法院施壓通過1.25兆國防特別條例。羅智強今說，必須重申，國民黨不反對國防特別條例，也支持要有適當的國防武力，但希望賴清德必須兌現當時競選諾言，以總統身分到立院說明並接受諮詢，是否可以承諾高軍購後，是否可以恢復台海海峽縱深。

王鴻薇也說，美國政府確實在加大力度希望立法院可以通過1.25兆特別預算，施壓力道會愈來愈強，希望美國可以正視兩點，賴清德總統已經喪失協調院際紛爭能力，如果要通過這筆龐大的預算，賴清德是不折不扣的絆腳石。

王鴻薇再說，第二，過去就有許多對美軍購的特別預算，但美國的軍購品卻延宕交貨，且數量非常高，美國也該對台灣承諾，過去超過200億美元的軍購品延宕，美國的交貨計畫是什麼？如果可以更清晰，這樣才會有助預算通過。

