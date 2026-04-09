綠側翼又翻車！移花接木盧秀燕回應 狠遭事實查核中心打臉

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台中市長盧秀燕。（本報資料照片）

台中近期爆發小學棒球隊教練強制猥褻、侵犯學童案，被害人數超過80人，台中地檢署近日偵結起訴，要求法院從重量刑。綠側翼及網軍造謠台中市長盧秀燕對此回應「吃飽太閒」，遭台灣事實查核中心打臉，經查是拿盧秀燕2025年針對「中正路改名」的回應，進行惡意移花接木。

台中性侵學童案震驚全台，近日網路瘋傳影片，盧秀燕回應記者時稱「國家吃飽太閒」，不要搞意識形態。但台灣事實查核中心8日指出，這是舊謠言捲土重來。

查核中心表示，內政部長劉世芳於去年5月19日，稱地方仍有威權象徵亟待改善，包括「中正路」改名議題；同日盧秀燕受訪時對此表達回應。隨後社群網路流傳影片、文字，宣稱盧秀燕在回應台中幼兒園疑涉性侵案時說「吃飽太閒」。不過，這是斷章取義，該發言實際是在回應中正路改名問題。

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事實查核中心還原盧秀燕當時受訪脈絡，多家媒體堵訪盧秀燕，一名記者詢問「中正路改名」問題，盧秀燕以「吃飽太閒」回應。隨後另一名記者詢問幼兒園性侵案，盧回應「正在調查中」。當時並無媒體將「吃飽太閒」、「不要意識形態操作」發言，與台中幼兒園案連結。

事實查核中心強調，斷章取義的傳言容易造成誤解，這則影片2025年即曾流傳，查核中心當時也發布查核報告。

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