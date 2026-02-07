綠側翼發片酸「安鼠之亂」 她抓包影片造假

▲綠側翼粉專影片酸「安鼠之亂」，北市前副發言人郭音藍抓包影片造假。（圖／翻攝自郭音藍臉書）

[NOWnews今日新聞] 台北市大安區上月傳出有70歲老翁因確診漢他病毒死亡，正當全北市聞鼠色變之際，側翼粉專「公民1985行動聯盟」發片大酸「台北安鼠之亂」。不過，前北市副發言人郭音蘭卻抓包影片第一幕的老鼠畫面，不是在台北，而是在屏東果菜市場，她大酸「屏東的鼠，北漂支援抹黑？」

郭音蘭表示，側翼粉專「公民1985行動聯盟」發片酸「台北安鼠之亂」，結果第一幕老鼠畫面不是在台北，是屏東果菜市場。屏東的鼠，北漂支援抹黑？剪下民進黨執政縣市的鼠患貼上喊成「台北鼠亂」，果然不愧是最懂「認知作戰」的青鳥

郭音蘭還指出，查一下背景更好笑，這1985粉專當年創辦人柳林瑋，性騷被關的爭議紀錄維基都查得到。話說回來，連老鼠都要跨縣市客串，看來「南部鼠患」比台北嚴重多了。

針對台北爆發今年首例漢他病毒致死案例，台北市長蔣萬安5日受訪時表示，已於指示全市12個行政區同步展開大規模清掃，進行全面、地毯式的清消與環境整頓，包括有效投藥、針對特定區域進行全面清消，以防止疫情擴大。

▲傳出今年國內首例染漢他病毒死亡，北市衛生局提醒落實防鼠3不措施。（圖／北市衛生局提供）

