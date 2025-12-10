綠側翼被打爆！搬西南聯大、國共內戰挺苗博雅 Cheap酸：邏輯直通地獄

台北市議員苗博雅日前表示，戰爭發生時並不是所有人都在戰場，並稱若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發外界輿論爭議。有綠營側翼就拿西南聯大在抗戰中正常上課、俄烏戰爭和以哈衝突來護航，對此，網紅YouTuber「Cheap」狠酸，真懷疑這些人對國際局勢的認識，還停留在大班階段，怎麼都舉這麼好笑的例子。

苗博雅日前表示戰爭發生時並不是所有人都在戰場，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發外界輿論爭議。（圖/資料照）

對綠營側翼以中日戰爭8年中，西南聯大照常上課來護航苗博雅言論，cheap今天（10日）在臉書發文直言「竟然舉西南聯大來打自己臉」，他指出西南聯大的存在本身，就是因為「前線無法上課」的證明阿，西南聯大的組成之一，位於天津的南開大學，開戰後被日軍炸爛，請問怎麼正常上課？後來北大、清華、南開先逃到湖南長沙，結果上海、南京淪陷，戰火逼近，長沙也不安全了，才被迫第二次遷徙，一路翻山越嶺逃到雲南昆明，這叫流亡、逃難，不叫「生活正常」。

網紅Cheap。（圖/資料照）

Cheap直言，把「逃到大後方才能上課」這件事，拿來護航「台灣本島（前線）被打也能正常上課」，真的邏輯直通地獄。台灣本島南北全長約400公里，真的開戰，全島都會變成圖中的「黃色區域」（戰區），你有左下角的藍色「安全區」可以撤退？

另外，針對還有綠營側翼拿出國共內戰台灣正常來駁斥，Cheap怒轟國共內戰，戰火主要在長江以北，怎會拿當時「隔岸觀火」的台灣來類比。且八年抗戰日本是侵略方，戰場在大陸，台灣當然沒事，俄羅斯打烏克蘭，他們國內當然正常啊。後來美軍轟炸台灣，北一女的校長就是在上班時被炸死的啦。

至於以哈衝突中以色列還能維持正常社會運作，Cheap直接開酸「更好笑，真的懶覺比雞腿」，他說以色列的對手是哈瑪斯、真主黨，沒有空軍、沒有海軍、沒有大規模的裝甲部隊，用的都是土製火箭或無人機，比較像是「反恐戰爭」，以色列是正規軍，有絕對的制空權和軍事碾壓能力，他們國民當然可以相對「正常生活」，強國打弱雞麻。

Cheap最後強調，台灣的對手想打的是滅國戰，東風和土製火箭完全是不同次元的東西，防空系統被打破、發電廠被炸，天然氣、石油進不來，沒水、沒電、沒網路，還想上班啊。

