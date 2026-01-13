綠側翼造謠眷改條例 國防部打臉

國民黨立院黨團十三日召開記者會，嚴正駁斥經民聯等綠營團體造謠並強調，國軍老舊眷村改建條例修法僅限於「慈仁八村」五十戶眷戶，根本不適用其他眷村。（國民黨團提供）

記者康子仁∕台北報導

國民黨立院黨團十三日嚴正駁斥經民聯等綠營團體造謠並表示，《國軍老舊眷村改建條例》修法在朝野協商時明確指修法僅限於「慈仁八村」五十戶眷戶，根本不適用其他眷村，遑論是國宅。

國民黨立院黨團書記長羅智強指出，推動《國軍老舊眷村改建條例》修法，有些人士開始造謠說幫「富人蓋房子」，事實上，國防部多次私下協商還是公開發言都指這次修法版本只有影響「慈仁八村」五十戶眷戶。

羅智強指出，民進黨側翼們聲稱修法過後，政府要負責免費重建坐擁精華地段的國宅，包括大安國宅中，原本就是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等眷村改建投入大量國家資源，但「這是夢到的嗎？」

廣告 廣告

羅智強說，要造謠也不要變成法盲，眷村改建國宅後，就不再適用《國軍老舊眷村改建條例》，適用《國民住宅法》，但《國民住宅法》在二０一五年廢止後，回歸《住宅法》。換言之，根本就不適用《國軍老舊眷村改建條例》，造謠一周滿天飛，就讓國防部週二在朝野協商時，重重打臉造謠團體，要不要出來道歉。

羅智強強調，《國軍老舊眷村改建條例》修法可以達到四贏局面，而現在國防部不作為的現況，則是四輸。國防部說修法後眷改基金會持續虧損，但問題是，「萬隆新舍」早在十五年前就蓋好，要花什麼錢？而四贏局面包括：「慈仁八村」歷史共業得以解決、「萬隆新舍」不需要每年再花一千兩百萬元維護費養蚊子、「慈仁八村」現址可以活化為國防部職務宿舍、眷戶搬入「萬隆新舍」要再付一億元。

換言之，眷戶贏、國防部贏、現址活化、國庫挹注一億元，但柯建銘總召一句「沒有要解決問題」，是對不起去年十二月三十一日參加朝野協商的綠委。