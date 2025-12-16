[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

新竹市長高虹安立委期間涉入助理費案，二審法院今（16）日作出判決，認定其行為不構成《貪汙治罪條例》中的貪汙罪，改以《刑法》使公務員登載不實罪判處有期徒刑6個月，並得易科罰金。由於未被判定為貪汙犯，依現行法規，高虹安可以依法復職新竹市長。

綠側翼青鳥圍剿高虹安二審法官亂判 網友神打臉。（圖／翻攝高虹安臉書）

然而，綠營側翼與青鳥對判決結果表達強烈不滿，甚至指控法官「亂判」，PTT網友S9125126隨即整理歷年多起助理費相關判決，指出高虹安案並非特例，而是與過去司法實務一脈相承，法院在判斷助理費案件時，關鍵在於是否認定被告具有「不法所有意圖」，也就是是否實際中飽私囊。

從過往案例來看，前台北市議員童仲彥被法院認定有私用助理費、設置人頭助理並詐領公款，因此貪汙罪成立，前台北市議員潘懷宗也因人頭助理費詐領，遭判刑；相較之下，前新北市議員周雅玲與前桃園市議員張肇良等人，法院均未認定貪汙成立，而是認為屬於申報不實，但實際金錢仍用於人事或公務用途，因此改判使公務員登載不實罪，分別判處可易科罰金或緩刑的刑度。

網友指出，高虹安二審判決的法律邏輯，正是延續這樣的判斷標準。法院並未認定其有中飽私囊或將助理費挪為私用，因此不符合貪汙罪構成要件，但仍認為在申報與行政程序上有違法情形。

高虹安目前的二審結果，罪名為使公務員登載不實，雖不是貪汙犯，但仍屬刑事有罪判決，案件目前仍為二審判決，後續是否再有法律程序，仍有待觀察。相關討論持續延燒，也再次凸顯助理費制度長期存在的灰色地帶。

