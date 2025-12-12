綠催向傅萁反映助理費 蔣萬安：妳也打給卓榮。（圖／TVBS)

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法提案，引發爭議。台北市長蔣萬安於12日議會質詢中明確表態不支持陳玉珍版本，並表示願意與國民黨立法院黨團溝通立場。此言論引發民進黨議員林延鳳逼問何時會向國民黨團總召傅崐萁和陳玉珍反映，蔣萬安則反問議員是否願意聯繫行政院長卓榮泰關於財劃法執行問題，兩人唇槍舌戰。

在台北市議會總質詢中，台北市長蔣萬安明確表態不認同國民黨立委陳玉珍提出的助理費除罪化提案。蔣萬安強調應確保助理的勞健保等權益，並承諾會與國民黨立法院黨團溝通。林延鳳質疑蔣萬安「打個電話有這麼難嗎」，甚至形容他為「放羊的孩子」。面對這些質疑，蔣萬安反問議員是否願意聯繫行政院長卓榮泰關於財劃法執行問題。

廣告 廣告

除了助理費議題外，雙城論壇也成為質詢焦點。民進黨議員簡舒培批評蔣萬安「花了130幾萬台北市市民的錢去上海進行雙城論壇」，並質問他是否願意藉此機會向小紅書總部反映詐騙問題。蔣萬安則回擊表示，過去大力反對舉辦雙城論壇的民進黨，現在卻要他藉由論壇幫忙反映小紅書問題，並指出雙城論壇是陸委會批准的活動。

蔣萬安更進一步反譏簡舒培，表示議員想要將雙城論壇抹黑為「統戰大會」，諷刺用語「留給議員自己用就好」。

更多 TVBS 報導

喊話藍委！ 284國會助理連署撤案 陳昭姿簽名

反助理費除罪化！252位藍綠白助理連署撤案 要朝野立委表態

批台灣淪19層地獄！助理費若除罪化 黃智賢揭立委：爽賺4千萬

反助理費除罪！綠委連署撤案 陳昭姿曝：白營將提折衷版本

