綠光疲老闆釋懷了！昔曬出「3小王靈堂照」外流濕吻片 他同框嫩妻6hrs

娛樂中心／林昱孜報導

疲老闆又再次與嫩妻同框。（圖／翻攝自疲老闆臉書）

嘉義知名零食電商「疲老闆」去年6月底突然貼了3張靈堂照，指控嫩妻婚內出軌劈腿3男，還曝光她與小王濕吻影片，2個多月後，疲老闆疑自爆離婚宣告：「與嫩妻再也沒有任何關係」。眼尖網友發現，疲老闆與嫩妻於10日開始，連續2日同框直播，對彼此之間關係並未多做解釋，更讓外界霧裡看花。

嫩妻接連2天與疲老闆一同直播。（圖／翻攝自疲老闆臉書）

貼出3名小王靈堂照後，疲老闆開撕嫩妻2個月後，自爆2人之間不再有關係，社群、直播都不見嫩妻身影。10日、11日2人卻悄悄合體，疲老闆賣水果，烏魚子，嫩妻3小時全程陪伴，儘管兩人沒有對於同框多做解釋，不過無畏低溫、外景照常、默契十足的畫面，都足以感受到2人有重修舊好的可能。

疲老闆去年6月底突貼3張靈堂照，指控嫩妻婚內出軌劈腿3男。（圖／翻攝自疲老闆臉書）

疲老闆當時提供《三立新聞網》63秒濕吻照。（圖／疲老闆提供）

回顧疲老闆去年風風雨雨，先是與網紅鳳梨好兄弟鬧翻，指控對方設局，後又自爆嫩妻與警察、藥師、房仲執行長3男，有不尋常男女關係，甚至還公開她與小王「63秒喇舌片」；去年9月，疲老闆在社群宣布，與嫩妻不再有任何關係，疑似已經離婚。

疲老闆直播，嫩妻全程3小時都陪在身邊，甚至還冒低溫出外景。（圖／翻攝自疲老闆臉書）

疲老闆聲明曝光後，2人社群皆不曾見到對方身影，嫩妻自己也開始經營起韓國代購連線，偶有感性發文，也都極具重新出發含義，沒想到不到1年的時間，疲老闆與嫩妻又再次同框直播，兩人之間的關係，又再次引起網友討論。



