綠光罩頂！人夫控妻摩鐵偷情求償百萬…法官卻主張「配偶權」不存在駁回

社會中心／洪正達報導

人夫懷疑妻子出軌小王提出百萬求償，但法官卻認為法律上並為明確規範「配偶權」，若以侵權來評價甚至「喊價」，對於夫妻關係修補並無幫助，也對人格自由及尊嚴產生危害。（示意圖／Pixabay）

台南一名人夫與妻子於2021年結婚後，於2025年1月間因感情生變進入調解離婚，但人夫卻主張妻子與陌生男子「共遊」摩鐵，懷疑妻子與對方發生性行為，因此主張配偶權遭受侵害，憤而提告求償100萬元，不過法官卻對人夫主張有不同見解，並罕見將個人見解寫進判決書，內容提及配偶間固然有「忠誠義務」，但不應將義務量化，並對配偶有絕對的獨占性，反而侵害個人自由及人格尊嚴等，認為「配偶權」不存在。

廣告 廣告

判決指出，人夫與妻子在2021年4月間步入紅毯，卻在2025年1月23日被妻子告知「不想繼續在一起」，並被妻子推薦使用交友軟體尋覓新對象，但阿強覺得詭異，詢問妻子是否已移情別戀，卻得到「恐婚」、「不願意再與人交往」的回覆，豈料隔天妻子的手機定位竟出現在汽車旅館，人夫頓時覺得綠雲罩頂前往摩鐵抓姦，並撥打數通電話給妻子，直到2個多小時後才收到岳父傳訊，指出妻子已經回到高雄住家。

人夫因此認為自己的配偶權被侵害；另也主張妻子與另名男性友人逾越正常交往分際，並在通訊軟體中互稱「老公、老婆」，還會跟對方去摩鐵發生關係，造成人夫身心受苦，於是向2人求償100萬精神撫慰金。

但妻子卻在庭審時爆料人夫，表示2人婚後感情便走下坡，過去也曾抓包人夫與其他女子逾越正常交往分際，2人間的婚姻要走到終老再無可能，且2025年1月間就已分居，婚姻已名存實亡，人夫是否還有權利主張「重大侵害配偶權」，但法官認為現行法律中對於配偶權未有明確規範，且基於配偶權遭受侵害而提出精神撫慰金請求不妥，因此將人夫訴願駁回。

但相較於其他類似判例，此案法官也在判決書中探討有關「配偶權」的相關問題，主張婚姻的真實意涵以主觀情感為基礎，客觀上較難以規範，若將此幸福感量化視為權利或以金錢衡量，可能侵害個人自由與人格尊嚴，且撫慰金若經宣告是否可修補原本破裂的感情？

該案法官也在判決書表示，從現行法規、法理來看，都無法推導出《民法》侵權行為中對配偶權的規範，且配偶權內涵應屬於當事人的自由，公權利應該還給人民，不應該以民法中的侵權行為介入調查，對於權利主體的意志情感決定，逕行交付金錢評價已造成貶低人格尊嚴的結果。

因此法官更主張，將配偶權賦予權利或以金錢評價，以法規介入人民的婚姻關係，對於個體與自由尊嚴形成挑戰；因此婚姻更須尊重當事人的自我約定，國家不宜以侵權行為介入審查婚姻，因此人夫請求精神撫慰金部分駁回，判決敗訴。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

又想幹嘛？獅子山郵輪「獨闖枋山海纜區」海巡署全程監控不讓使壞

驚險台88！內線自小客車門微開下秒「女子下車」走了…後車全傻眼

屏東男獲贈地卻遭40年前債務綁架！怒求塗銷抵押權 法官判准理由曝

墾丁潛水失蹤6年懸案落幕！2潛客認定死亡 教練最終獲緩刑原因曝光

