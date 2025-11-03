綠內參民調賴瑞隆贏邱議瑩20%？柯志恩直呼：我不相信

2026年高雄市長選戰民進黨初選4搶1，綠委林岱樺日前在岡山造勢，湧入3萬人，隨後有一份民調結果顯示，綠委賴瑞隆不論在對比或互比的數據都居冠，綠委邱議瑩墊底，甚至大輸20個百分點。對此，藍委柯志恩直呼難以置信。

近日一份民進黨內參民調顯示，在與柯志恩對比的部分，賴瑞隆以44.5%的支持度，領先柯志恩的36%；林岱樺則以39.8%領先柯志恩的35.1%；許智傑以40.4%領先柯志恩的37%。值得注意的是，在4人當中，邱議瑩以37.4%的支持度，落後柯志恩的40.5%。

廣告 廣告

在黨內支持度方面，民調顯示，賴瑞隆獲得30.6%拔得頭籌，林岱樺23.5%、邱議瑩10.1%、許智傑9.7%；在看好度的部分，賴瑞隆又以29.7%居冠，林岱樺19.3%、邱議瑩與許智傑則同為10.6%。該民調還針對市長陳其邁的滿意度針對調查，結果顯示，陳其邁獲73.2%的高滿意度，不滿意度僅17.9%。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

對此，柯志恩今天在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨候選人都會做民調，但這份民調拋出的時間非常詭異，是在林岱樺岡山造勢後拋出來。光是他自己互比，賴瑞隆贏邱議瑩這麼多，「我每天勤跑基層，我絕對不會相信！」據她所看過的數據，4位民進黨立委，彼此之間的差距在3-5%之內，不分勝負，但正因為分不出勝負，所以開始無所不用其極。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

這份內參民調調查時間為上月27日與30日，以年滿20歲、戶籍於高雄民眾，有效樣本1087 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。

延伸閱讀

為何正國會要挺林岱樺「叫板賴清德」？凌濤：殺高意在桃

小草正妹現身造勢！林岱樺喊「歡迎參加」：不必檢查黨證

雄檢聲請禁言遭駁回 林岱樺嗆偏執：北檢都不敢對柯文哲下封口令