綠內戰激烈 蔡昌達遭抹黑喊告

高雄市議員第11選區（林園、大寮），民進黨內已有多人表態參選，陸續在街頭掛起看板，爭取提名出線。（本報資料照片）

民進黨在高雄市議員第11選區（大寮、林園）尚未正式啟動初選，檯面下卻已暗潮洶湧，目前4人表態角逐，包括現任議員李雨庭、前副議長蔡昌達、陳其邁前助理張耀中及南服中心前執行長洪村銘，而黨部尚未拍板提名2或3席之際，蔡昌達卻捲入「婚外情」黑函事件，對此他9日強調，因民調高被惡意抹黑，將提告自清。

地方近日流傳1封匿名黑函，影射某位議員擬參選人涉入婚外情。雖未指名道姓，但遭影射的蔡昌達昨跳出來自清，他痛批，黑函內容與4年前一樣，簡直複製貼上，直言這是因他目前民調領先，而遭有心人士操作，這次他將提告追查幕後黑手。

民進黨高市黨部主委黃文益回應，至今黨部並未收到任何具名陳情，若屬匿名影射、不具名檢舉，不會啟動調查機制；至於原預計昨日開會決定林園、大寮提名席次，為收集更多意見，延至23日召開。

該選區為藍營3席、綠營1席的結構，民進黨目標是至少增加1席，甚至挑戰3席布局，已表態的4人中，現任議員李雨庭在上屆拿下該選區最高票，被認為穩居婦女保障名額。

另3人卯足全力拚出線，蔡昌達歷經二連敗後再度捲土重來，近日勤跑地方；陽明海運子公司好好國際物流董事長洪村銘，日前宣布辭職、投入初選，近日更用普發現金1萬元買高麗菜，幫助農友同時與鄉親分享，獲得好評，如何提高知名度、取得選民支持，將是一大挑戰。

年僅30歲張耀中以「陳其邁子弟兵」身分投入戰局，擁有新人及35歲以下加權優勢，主打新生代接棒形象。前議員韓賜村尚未表態是否參選，後續動向備受關注。

藍營方面，3名現任議員已表態尋求連任。邱于軒問政犀利、監督力道強，話題性十足；資深議員王耀裕長年深耕地方建設與民生議題；另名資深議員黃天煌也已連任多屆，在地方有穩固基礎。面對綠營來勢洶洶，藍營除鞏固基本盤，也審慎應對選情變化。