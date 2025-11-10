綠內部憂「總統因素」成初選變數？ 陳亭妃：賴清德是公共財

民進黨立委陳亭妃。 圖：陳亭妃服務處提供（資料照）

[Newtalk新聞] 2026地方選舉時程日益逼近，各黨陸續開始展開佈局與初選，民進黨在高雄市、台南市、嘉義縣都將辦理初選，根據公告，將從10日至14日領表登記，但有媒體報導，綠營內部憂心「總統因素」影響初選。對此，有意參選台南市長的民進黨陳亭妃今（10）日則強調，主席是公共財。

在還沒登記之前，民進黨初選已十分熱鬧，尤其南二都的台南、高雄。台南市又被視為總統賴清德的本命區，現任市長黃偉哲屆滿即將卸任，賴清德嫡系子弟兵的綠委林俊憲積極爭取，但上屆初選敗陣的陳亭妃在目前公布民調上卻佔有優勢。

立法院經濟委員會今日排審「企業併購法」修正，陳亭妃於會前接受媒體聯訪。被問到什麼時候登記時，她則回應是「12日星期三」。

媒體追問，據報導有綠營人士擔心總統介入初選？陳亭妃強調，不會擔心，主席是公共財，主席希望推出最強的候選人，大家真的不要再誤會主席。

