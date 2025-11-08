綠內部民調曝！賴瑞隆遙遙領先？柯淡定回應

▲國民黨立委柯志恩積極挑戰高雄市長，對於民進黨內部民調，他說參考就好。（圖／翻攝柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 高雄市長陳其邁將在明年卸任，民進黨內角逐接棒者眾，國民黨則預料由藍委柯志恩出馬挑戰。根據《上報》報導，4名民進黨立委在對上柯志恩時皆領先，其中林岱樺以 39.1% 對 30.3% 取得最小差距，賴瑞隆則以 47.7% 對 33.0% 領先最多。邱議瑩支持度 46%，與賴瑞隆僅差 1.7%，被視為可能形成「賴邱對決」。對此柯志恩僅說，民調僅供參考。

柯志恩受訪表示，高雄近三個月「民調滿天飛」，甚至連賭盤的數字都被拿來討論，讓選情資訊顯得「眼花撩亂」。她強調，所有民調都只是參考，民進黨在初選期間投入許多資源，各式數字不必過度解讀，她將依照自身節奏推進選務。

柯志恩指出，競選步調不會因民進黨初選受到干擾，包括政策發表、造勢活動都有既定規劃。她預期未來兩個月仍會出現更多民調，但態度依舊是「一切參考、全部尊重」，不會讓外界數據動搖競選方向。

外界提到賴瑞隆、邱議瑩被視為前兩名，柯志恩則說，許智傑坐在她身旁時也覺得這種排序「不公平」。她表示，許智傑是朋友不能忽略，而林岱樺在岡山的造勢「相當成功」，因此前兩名的說法「都是他們自己說的算」。

她強調，四人都是同在立法院的同事，實力堅強，在地方上也共同為高雄預算努力。柯志恩表示，綠營誰最終出線都屬「君子之爭」，外界也可以觀察各方如何提出對高雄最好的做法，這才是競爭的重點。

