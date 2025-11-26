綠兩岸政策該改？呂秀蓮點1時機應跨黨派談
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前一席「台灣有事」論引發中國強烈不滿，同時，總統賴清德更於昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算。對此，前副總統呂秀蓮表示，民進黨的兩岸路線從以前到現在都沒有改過，明年4月以前應該要好好談。另外，北京如果要打台灣，一定會從日本、韓國開始下手，三個國家是唇齒相依。
呂秀蓮昨上《下班瀚你聊》表示，兩岸關係不是說和談、和談，北京也不勝其煩，館長去，為什麼以禮相待？背後一定有盤算。民進黨從以前到現在的主張，到現在都沒有改過，但現在已經是後美麗島時代，他們還是只想要鞏固政權、壯大派系，沒有認真做研究，提出新的看法。真的要代表台灣和北京、美國談判，也不應用一黨之私去看。
呂秀蓮也提到，她一直強調國是會議一定要認認真真地開，現在是劣幣驅逐良幣的時代讓她有無力感，如果再繼續這樣下去，最好的機會會被糟蹋掉。她更大膽點出，明年4月以前如果朝野不認認真真談幾個嚴肅的問題，包括告訴川普，台灣人民要什麼？不應連一個對等關稅都神神秘秘，應該要堂堂正正，告訴人民底線是什麼？利弊是什麼？
呂秀蓮認為，大家要認真來談，我們都不要戰爭，不要台灣有事、日本有事，她不客氣地說，北京如果要打台灣，一定要先分散注意力，先從日本、韓國有小動作，她一直告訴他們，這三個國家是唇齒相依。但是在國內，政黨分裂，小政策的問題就佔了大篇幅，大事情沒人在討論。另外，民進黨的兩岸關係政策一定要跨黨派好好談。
