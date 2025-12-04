綠公布年改民調 近5成挺續推 籲民眾向選區立委表達訴求

公布年改民調 民進黨：近5成挺續推動 喊話民眾向區域立委表訴求。民進黨提供

國民黨強推停砍年金修法，民進黨今(4)日公布民調，49％民眾支持繼續推動年金改革，27%贊成停止改革；一旦停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達 76.2％ 的民眾認為不合理，11.9%認為合理，顯示社會多數反對全民買單。呼籲全民向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關；民進黨團也將全力應戰。

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會指出，整體民調趨勢呈現，立法院若通過停止年改，有過半數民眾不能接受，主流民意皆支持年金改革持續推動，反對讓全民納稅人承擔特定族群利益，不接受讓基金破產後由全體人民買單。

吳崢說，民調中針對政府補助制度，目前公保與勞保補助差距達20倍，有67.9％ 民眾認為不合理；進一步依政黨屬性分析，民進黨支持者68.5％ 支持繼續年改；即使國民黨支持者中，也有 31.2％ 支持改革，值得注意的是，民眾黨支持者中更有 52.7％ 支持持續年改，僅 26.6％ 反對。

依年齡屬性部分，30 至 39 歲，有 54.3％ 支持持續改革，40 至 49 歲則有 57.7％ 支持年改，均明確呈現年輕世代對公平與永續制度的期待。

吳思瑤指出，2017 年政府透過年改委員會耗時一年凝聚社會共識，2025 年藍白卻僅用一天委員會討論便強推終止年改版本，粗暴草率，讓民主程序倒退。藍白委員更以「提前四年破產又不是四十年」「吃五顆蛋變三顆」等失當言論迴避年金永續問題，完全不尊重此一重大民生議題。

此外，民調顯示，各政黨支持者，分別有七至八成民眾不接受「破產全民買單」，意味各政黨支持者皆認為制度不公；公教平均月退5 至 7萬遠高於勞保、老農、國保年金，引發剝奪感。

吳思瑤說，國家撥補公保人均更為勞保20 倍，是嚴重不公平。年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產。呼籲全民向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關；民進黨團也將全力應戰。

