綠公布民調破8成反年改 認賴飆重話有「山雨欲來」氛圍

民進黨民調 破8成反年改 總統談話有「山雨欲來」氛圍。曾薏蘋攝

民進黨民調 破8成反年改 總統談話有「山雨欲來」氛圍。曾薏蘋攝

「反年改」修正草案預計今下午在立院闖關，民進黨今公布最新民調指出，破8成民眾反對「助理費由立委統籌且不需單據」、「國籍法放寬中配參政權」。民進黨發言人吳崢表示，從民調可看出，台灣人民不希望國家變得「又黑又紅」。賴清德上午談話讓人感受到山雨欲來的氛圍。

民進黨今召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會。民進黨發言人韓瑩提出民調指出，大批國會助理今早在立法院抗議藍白推動助理費「由立委統籌且不需單據」的修法提案，民調顯示，高達84％民眾不支持此修法；而「貪污助理費除罪化」更有79％民眾反對。其他涉及公平正義的議題，如停止公教年金改革，也有55％民眾不支持；排除救國團適用《不當黨產條例》亦有逾五成民眾反對。

韓瑩說，在涉及破壞國安的修法提案中，《國籍法》放寬中配參政權有81％民眾不支持；六親等不得通婚放寬至四親等，有70％民眾反對；《離島建設條例》開放中資，有68％民眾不支持；而中配由六年縮短至四年，也有60％民眾表達反對。

她說，數據皆顯示，近期藍白所推的政策方向，幾乎全面背離多數民意。韓瑩強調，藍白將於今天強推反年改法案，先前民調已有過半民眾反對停止年金改革，一旦年改中止，不只加速退休基金提前破產，政府更需額外撥補6,970億元，平均每位國民將背負近3萬元，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意。

吳崢表示，從民調可看出，國人對於立法院的動態，也就是國民黨推的種種法案感到憂心，台灣人民不希望國家變得「又黑又紅」。又黑是指，立委修法不是為了社會進步、制度更加開放、透明，而是利用修改法律上下其手，圖利特定少數人。

他舉例，助理薪水變成立委的私房錢，傷害還在就職中、為國家奉獻的年輕軍公教第一線人員，圖利退休公務員；以及把國民黨不當黨產，再度從國家搶走，交到國民黨手中。

何謂又紅？吳說，國家安全防線一一失守，包括在雙重國籍上，公職、立委、公務員不設防線，及「離島建設條例」變成經濟跟國安破口，成為「洗產地」方便之門，嚴重傷害台灣MIT的國際商譽。

吳表示，賴清德上午談話讓人感受到山雨欲來的氛圍，一來跟台灣社會報告，立法院進度對社會安定產生相當大危險，二來不厭其煩一講再講，希望國民黨懸崖勒馬、回頭是岸。「國家內部有不同意識形態都是民主必然，但應該共同為國家利益打拚」。民意清楚顯示，社會不支持國家倒退，更不接受改革成果被一夕推翻。

本次民調來源為民進黨民調中心，訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，助理費、不當黨產、通婚、離島建設條例等題執行日期是2025年12月8日至10日，完成1105份，抽樣誤差則是在95％的信心水準下，正負2.9％。停止公教年改、放寬中配參政、中配6改4等議題，執行日期是2025年11月24日至25日，抽樣誤差在95％的信心水準下，正負3.1％。

